Intenta 4T reventar elección o inscribir becarios

Morena no ha registrado representantes de casilla ante el INE

Con la instrucción de desacreditar al INE, hasta el momento Morena no ha registrado ante el órgano electoral a nadie como representante de casilla para la elección del 6 de junio y lo primero que concluyen diferentes fuentes es que López Obrador quiere “reventar” la elección para declararla nula.

La fecha que por ley tienen todos los partidos para ese registro, es hasta el lunes 24 de mayo y para hacer sustituciones hasta el 27 del mismo. Pero hasta el momento ni en Campeche como en ningún otro Estado del país, el partido del Presidente de la República ha usado este derecho que le otorga su participación.

El recuento histórico apunta, según fuentes consultadas, que el PRI es el único partido que siempre registra representantes de casillas al cien por ciento y ningún partido, menos Morena, ha aprovechado este derecho.

En noticieros que se transmiten desde la CDMX, comentaristas como Germán Martínez (Senador) con Ciro Gómez o en el programa de Televisa Tercer Grado y en diversas columnas de medios escritos han referido la intención presidencial de anular la elección y los comentaristas han explorado los diversos escenarios ante esta eventualidad.

Por otro lado, fuentes consultadas nos indican que es una estrategia mediática para la victimización de López Obrador, pretender no hacer uso de ese derecho -constitucionalmente hablando y organizacionalmente hablando no tiene peso en los resultados- van a pretender lastimar al órgano electoral sosteniendo que no le tienen confianza y por ello, no van a aceptar la validez de la elección.

Otra, no registrar representantes y el día de la elección presentarse y al no permitirles los funcionarios de Casillas labor alguna, mediante violencia acusar de inequitativo al INE.

También nos sostienen con esta táctica dilatoria es para que en el último minuto de la fecha límite, lleguen con un dispositivo electrónico con los nombres de los representantes de casillas que serán los becarios que forman el ejército de los Comités de Defensa de Morena, entrenados por la ETA de España.

Sea cual fuera su pretexto dilatorio, Morena pretende no jugar limpio en esta elección por lo que su interés fundamental es no perder, a como dé lugar, la elección del 6 junio, de otra manera, Morena será ave de paso ante inminente derrota.