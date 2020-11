Intento de asalto a la plataforma Koban-A y barco grúa Tolteca

Según la tripulación, “piratas modernos” a bordo de una lancha ribereña detonaron armas de fuego en el intento de abordaje

“Piratas” modernos intentan asaltar la plataforma Koban-A y el barco grúa Tolteca, la tripulación del navío reportó detonaciones de arma de fuego, pero las autoridades aseguran que no hubo agresiones, aunque no sería la primera vez que trataran de ocultar hechos violentos para no manchar la credibilidad del Operativo Refuerzo Sonda.

En punto de las 21:00 horas del pasado martes 24 de noviembre, varias personas a bordo de una lancha ribereña intentaron abordar la plataforma Koban-A, junto al barco Tolteca de la empresa Servicios Marítimos de Campeche (SMC) ubicada a escasos 14 kilómetros del puerto de Frontera, en el Estado de Tabasco, el reporte oficial del Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE) afirma que no hubo actos violentos, pues no lograron acceder, los marinos del buque grúa aseguran que los “piratas” si dispararon sus armas.

Esto es corroborado por marinos en otros barcos y obreros de la plataforma HSP ubicada en el campo Hokchi, a 60 kilómetros de la plataforma Koban-A, asegurando que escucharon por la frecuencia marina de radio que los obreros en el barco Tolteca denunciaban disparos de arma de fuego de parte de los lancheros: “estamos en el barco grúa Tolteca de la compañía SMC, sufrimos intento de asalto de lancheros cerca del puerto y hubo disparos” decían los reportantes.

Al pedir información al Centro de Tráfico Marino, a Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE), a la Secretaría de Marina por medio de la Quinta Zona Naval con sede en Frontera, Tabasco y al personal de Seguridad Física, en un principio negaron la información alegando no tener reportes, pero horas después cambiaron la versión de que solo fue intento sin actos de violencia.

El barco Tolteca realiza trabajos de apoyo a la plataforma Koban-A que tiene el contrato para construir e instalar un oleogasoducto de 20″ Ø x 18 km hacia la plataforma existente Tsimin-A.