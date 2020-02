Interinato beneficia a Morena

Asambleas distritales o encuestas, opciones para elección del próximo dirigente nacional.

Fue positivo que para resolver el conflicto interno en el pasado Congreso Extraordinario de Morena se nombrara como dirigente provisional a Alfonso Ramírez Cuéllar, opinó el senador Aníbal Ostoa Ortega, al señalar que puede ser una salida para llegar a buenos acuerdos entre los aspirantes a la presidencia nacional.

Puntualizó que durante este interinato debe llegarse también a un acuerdo para el método de elección del nuevo dirigente nacional de Morena, sea mediante asambleas distritales o encuestas, para evitar mayores conflictos.

En entrevista, subrayó que “hay cierta resistencia por parte de la encargada de la presidencia, pero no le veo otra salida. No veo que si no es a través de los acuerdos que tuvieron en el Congreso Nacional no veo que otra pueda haber”.

A pregunta expresa, rechazó que exista divisionismo como tal en el partido, sino cierta polarización y diferencias entre quienes aspiran a dirigir Morena, y sostuvo que por esa misma razón fue sano el nombramiento de una directiva provisional que no tenga compromiso con los aspirantes y pueda allanar el camino para que lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Ostoa Ortega recordó que lo que establecen los estatutos es la realización de asambleas en los 300 distritos federales electorales y de ahí el nombramiento de consejeros estatales, quienes en automático se convierten en delegados al Congreso Nacional.

-Son 10 por distrito son tres mil delegados nacionales de los cuales el 50 por ciento son mujeres, quienes finalmente son los que eligen a través de urnas o voto directo secreto a los integrantes de cada uno de los cargos del Comité Ejecutivo Nacional. Yo quiero pensar que esa es la salida más conveniente en estos momentos -finalizó.