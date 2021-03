Internautas reciben bien que Christian repruebe y se disculpe con “Manuelito”

Luego de que el candidato a la gubernatura del Estado, Christian Castro Bello, se disculpara públicamente de lo ocurrido el pasado viernes durante su toma de protesta, donde Manuelito, un joven con discapacidad intelectual, fuera agredido, simpatizantes reconocieron este acto de humanidad y de respeto hacia las personas con discapacidad o que pertenecen a algún grupo vulnerable.

Buenos comentarios se pudieron observar, sobre todo, cuando el joven priista dijo que se tomarían las medidas necesarias para que los responsables de tan lamentable hecho paguen por lo que hicieron, así como quienes lamentaron que hay quienes están sacando raja política de este suceso, para manchar el nombre del candidato y el partido.

“Excelente candidato. Ante la injuria, la respuesta y la propuesta. Nunca más, nadie, llámese como se llame, debe abusar del próximo, menos si tienen alguna discapacidad!! Bien candidato!!!”; “Adelante Christian, muy bien con esa actitud, el reto es unir y no dividir, de sumar y no restar, de proponer y no destruir, necesitamos de líderes positivos, propositivos, no de líderes negativos y vengativos. Adelante Christian!!!!”

“La violencia en ninguna de sus formas puede ser tolerada, pero tampoco podemos permitir que los medios de comunicación ni candidatos de otros partidos utilicen un hecho reprobable para atacar. Estamos con usted candidato, y estamos seguros que seguiremos avanzando con una campaña de paz, de tranquilidad y sobre todo de resultados en beneficio de la gente”

“Congruencia ante todo !!! Los que te conocemos sabemos que eres una persona respetuosa y con valores bien cimentados por tu honorable familia !!!”, fueron algunos de los comentarios.