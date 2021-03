Inurreta se opone rotundo a imposición de la 4T

Presidente de la mesa directiva de diputados dice no al regreso a clases

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que entender que con la salud no se juega, Campeche no puede ser su laboratorio de experimentos, afirmó el Diputado José Inurreta Borges, quien le exigió desistir en sus ideas de abrir las escuelas en el mes de abril.De acuerdo al ejecutivo federal, Campeche ha pasado largo tiempo en semáforo verde por ello es idóneo el volver a las clases presenciales; en este sentido anunció que vacunará a los adultos mayores para así iniciar el retornó a la “normalidad educativa”.

Para el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, las acciones de AMLO muestran su poca empatía con la gente, porque ahora Campeche debe extremar precauciones para no retroceder en el semáforo de riesgo.“No y es rotundo, las niñas y los niños de Campeche no pueden volver a las clases presenciales, no es posible porque no hay tales condiciones que dice el presidente, él tiene que dejar de ver en Campeche un laboratorio para experimentar”, declaró.

Sostuvo que la insistencia por abrir las escuelas no es otra cosa que desesperación por presumir un logro en el manejo de la pandemia, “ya nos acercamos a 200 mil muertos por eso está desesperado, por eso quiere abrir las escuelas y decir que logro algo, pero no señor, la salud no es un juego político”.“El presidente no puede pensar en abrir las escuelas de Campeche sin antes tener como mínimo vacunado al 90 por ciento de la población; que bueno que vacunará a los adultos mayores, pero ¿Y los padres de familia? Ellos también estarán en riesgo, porque los niños pueden transportar el virus y como dice el mismo presidente ‘toma tu Champotón’, aumentarán las cifras de contagio”, expuso.