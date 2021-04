Inurreta y Sales, dispuestos a hacerse el antidoping

Este miércoles durante las diferentes caminatas de los candidatos a gobernador por el Estado de Campeche, se les cuestionó mucho el tema acerca de que tan conveniente sería realizar exámenes químicos para detectar si los aspirantes han consumido recientemente sustancias nocivas a la salud, luego que se virilizara en redes el supuesto estado inconveniente del candidato por Movimiento Ciudadano.

“Yo no veo ningún problema, no solo nos deberían aplicar antidoping, sino hasta detector de mentiras de una prueba psicológica, aquí hay gente que se mete a la política y no está bien de la cabeza, por eso luego salen por las redes sociales en estado inconveniente. Repito, yo no tengo ningún problema por lo que ojalá todos los candidatos acepten hacerse la prueba y la autoridad electoral lo regule.

Llego el momento de que los campechanos terminen de abrir los ojos, yo hace mucho tiempo lo advertí y el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, por lo tanto, los campechanos el próximo 6 de junio votarán por los candidatos que ellos consideren si representan a Campeche con dignidad y amor por esta tierra”, comentó el candidato por la coalición “Va X Campeche”, José Inurreta Borges.

Por su parte, Renato Sales Heredia, al momento de cuestionarle sobre la importancia de realizar esta prueba antidoping a todos los contendientes del proceso electoral, señaló que desconoce la importancia, sin embargo, dijo estar dispuesto a cualquier examen toxicológico y si llegara el momento de que el organismo electoral lo solicitara como un requisito, él, por su parte, no tendría ningún inconveniente para realizarlo.