Investigar a la Comuna de Candelaria, pide Juan Chan

Los últimos acontecimientos de ex funcionario, relacionan al Ayuntamiento con el crimen organizado

La Comuna candelarense deberá ser investigada por los últimos acontecimientos que relacionan a uno de sus ex funcionarios con el crimen organizado.

Más de una semana ha transcurrido desde la detención del ex director de Protección Civil del Ayuntamiento de Candelaria en la línea fronteriza entre México y el vecino país de Guatemala, lo que ha generado opiniones negativas en contra de dicha administración.

Aunque el mismo edil de Candelaria, Salvador Farías González, ha señalado que esta persona ya no formaba parte de la Comuna sin presentar un documento oficial, diversos representantes de institutos políticos han pedido una investigación más exhaustiva.

Este es el caso del dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Campeche, Jorge Chan Can, quien pidió que se integre una carpeta de investigación no solo con datos sustanciosos, sino se investigue por parte de la fiscalía si esta persona cometió o no un delito.

“Además, hay que investigar a todos los que conforman el Ayuntamiento de Candelaria para determinar quién más puede estar involucrado en estos hechos”, dijo.

Aunque el mismo edil de Candelaria lo ha catalogado como un hecho aislado, el dirigente municipal del Sol Azteca comentó que este no es el primer caso tan lamentable que se da en el Estado con Ayuntamientos y mucho menos en administraciones panistas.

Finalmente, pidió que antes de que se escoja a un candidato a un cargo público, se debería investigar si este no está relacionado con el crimen organizado para evitar estos hechos que afectan a la población.