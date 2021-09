Irrelevante solicitar certificado anti COVID si no respetan protocolos: Arceo Piña

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Campeche, Mauricio Arceo Piña, indicó que es innecesario que se solicite un certificado de vacunación contra Covid-19 a la ciudadanía en general, además, existe el miedo infundado en el cual señalan que los turistas son portadores del coronavirus, cuando la realidad es otra, ya que han aumentado los contagios debido a la relajación en las medidas sanitarias y no con la llegada de los turistas.

“Nosotros no sentimos que sea un requisito indispensable, realmente yo pienso que no creo que el turista sea quien viene a contagiar a los campechanos, es posible y está comprobado que podemos contagiarnos de muchas maneras, y desgraciadamente vemos a los turistas como si fueran un foco de infección cuando no es así, los hoteles no somos un foco de infección y nuestros empleados tampoco se han contagiado”, afirmó el dirigente de hoteleros.

Precisó que el mismo visitante es quién fomenta la circulación económica en nuestra entidad, por lo que considera de manera arbitraria e injusta que haya una estigmatización hacia los visitantes de nuestra entidad. De la misma forma, dijo que hasta este momento a más de año y medio de la llegada del covid-19 a tierras campechanas, no se ha escuchado alguna persona decir que se enfermó debido al contacto con algún turista.

“El turista viene a gastar dinero, viene a dejar dinero, y eso es parte de lo más importante, además, yo no he escuchado a ninguna persona decir que contrajo el virus por culpa de algún turista, realmente considero que la mayoría de la ciudadanía relajó las medidas sanitarias y esto trajo como consecuencia una gran cantidad de contagios, todo mundo sabe con quién convive y todo mundo sabe entonces con quién se contagió, pero por un turista no fue”, acotó Arceo Piña.

Preciso que es innecesario solicitar el certificado de vacunación contra Covid-19 si se continúan relajando los protocolos sanitarios, por lo que debe haber una mayor vigilancia no contra el sector privado, sino hacia la ciudadanía en general, para que se respete el uso de cubreboca, la aplicación de gel antibacterial, así como de los distintos tipos de desinfectantes.