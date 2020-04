Irresponsabilidad que oficien misas

Católicos manifestaron su indignación contra el párroco de la Iglesia de Fátima por continuar con las ceremonias religiosas con presencia de feligreses, lo que califican un riesgo debido a la contingencia por el Covid-19

Gran indignación causó entre la población que el sacerdote Gilberto Miranda, párroco de la Iglesia de Fátima, pese a la contingencia que se está viviendo, continúe oficiando misas con la presencia de feligreses y ciudadanos exigen al sacerdote que ya no continúe con estas acciones.

Aunque los carmelitas consideraron importante que haya un refugio en Dios, creen que el seguir congregando personas es un tema de irresponsabilidad, pues desde hace varios días la Diócesis de Campeche y el Decanato Carmen informaron que las misas y demás celebraciones serían en medios digitales.

“No es necesario ir a la iglesia para estar cerca de Dios y orar, eso lo puedes hacer desde casa siempre que tu fe sea grande, otra cosa no es nuestra vida pero hay que estar prevenidos contra el Covid-19, de lo que nos burlábamos que nunca llegaría a nuestro país, pero por gente necia, terca y que no entiende están pasando las cosas, no es justo que algunos nos cuidemos y no salgamos de casa para que otras personas les valga las cosas y se enfermen”, declaró la señora Vianey Celis.

Otro ciudadana, la señora Maky Chan, consideró que el sacerdote no debió permitir estas acciones, pues podría generar una catástrofe de salud, además que las autoridades debieron parar esta conmemoración. “Qu{e irresponsabilidad del gobierno por no actuar, mientras pasaba esto también con todo respeto el sacerdote no debió de permitirlo; mientras pasa la enfermedad que nos acecha es bueno orar y rezar pero en casa”.

Por último, la señora María Jiménez consideró que se puede justificar el querer adorar a Dios para pedirle por una mejor situación del mundo, sin embargo este no es el momento para acudir a actos masivos debido al riesgo de contraer el coronavirus, por lo que pidió a los católicos orar y pedirle a Dios por la salud de la humanidad, pero desde sus casas.

“Creo que Dios está en todas partes y desde su casa pueden orar o rezar lo que quieran sin afectar a terceros. Con todo respeto a los creyentes, esto es una irresponsabilidad, pues se solicitó algo y se debe respetar”, finalizó.