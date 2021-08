Irresponsable exponer a menores al Covid-19

Sondeo

Con estas preguntas pedimos la opinión de los campechanos, ¿Usted es de las personas que prefiere llevar al parque, a la plaza o a las fiestas a sus hijos pero le asusta llevarlos a la escuela porque se pueden contagiar?, ¿Qué piensa de las personas que se asustan por la escuela pero no por ir a la plaza con sus hijos?

Francisco Torres dijo: Desde que inició la pandemia mis hijos no van a ni un lugar público, al principio no dejaban pasar niños en ni un lado, ahora sé que sí, pero no por un rato de distracción los voy a arriesgar, yo no estoy de acuerdo con eso.

Alejandro Chac respondió: No tengo hijos, pero pienso que quien los tiene y ya los lleva a lugares públicos son unos irresponsables que cuando sus hijos ya están enfermos culpan al gobierno, pero en realidad es culpa de ellos por no cuidar a sus hijos.

Darinka Acosta contestó: No, solo los he llevado al malecón para que se distraigan un poco, pero a la plaza no ni a fiestas, salimos solo ahí buscando áreas donde no haya gente, para que jueguen porque creo que los niños necesitan gastar energías, los que llevan a sus hijos a lugares públicos concurridos y fiestas son personas irresponsables, no le puedo decir de otra forma.

Carlos Alpuche dijo: Lo he criticado en ocasiones, si es verdad que hay familias que han salido de viaje con sus hijos, no piensan que se van a contagiar en el viaje pero si en la escuela y debe ser parejo, si no los quieren llevar a la escuela, tampoco a fiestas, plazas ni viajes.

Vilma López respondió: En la escuela corren el riesgo porque son muchos niños y ellos no son capaces de cuidarse a sí mismos, si un niño llega enfermo pero sin síntomas, los demás se van a contagiar porque los niños no van a cumplir con las medidas sanitarias, pasa lo mismo en las fiestas, mis hijos no van a fiestas ni a lugares públicos.