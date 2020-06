Irresponsable que Eliseo deje más endeudado al Ayuntamiento: Toledo

Totalmente irresponsable por parte del alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, al querer dejar más endeudado al Ayuntamiento, manifestó la diputada Karla Toledo Zamora, tras haber sido mayoriteada por los regidores panistas la solicitud de contratación de crédito por 90 millones de pesos, y peor aún, no decir en qué se van a destinar.

“Nos parece verdaderamente irresponsable por parte del alcalde de Campeche que quiera seguir endeudando al Ayuntamiento, como bien hemos visto en días pasados ha dicho que va estar haciendo aportaciones para reactivar la economía y hacer uso de estos recursos para las afectaciones de la tormenta Cristóbal, pero esto son solo palabras, puras palabrerías, porque al final del día hemos visto que no ha hecho nada en beneficio para las familias”.

En entrevista, la legisladora priista subrayó que en sus giras de trabajo y apoyo a las familias del Distrito 6 que sufrieron afectaciones por el ciclón tropical, comentó que “si bien es cierto que he visto a personal del Ayuntamiento, finalmente quien ha hecho acciones en beneficio de las familias ha sido el Gobierno del Estado, tanto en el recurso con maquinara, con aportaciones para que las familias estén mejor en los albergues”.

Puntualizó que al edil panista no le importa endeudar aún más al Ayuntamiento, porque así como ha manifestado sus aspiraciones políticas, seguramente en breve dejará la alcaldía y participará en la contienda electoral que viene en el 2021.

En ese sentido, recalcó que hoy por hoy, los ciudadanos se han dado cuenta que en más de dos años que lleva al frente de la Alcaldía, Fernández Montufar no ha dado resultados.

Prometió bacheo, no lo hemos visto; prometió alumbrado público, no lo hemos visto. En el caso de servicios públicos nos ha quedado a deber muchísimos y si bien es cierto que el ciudadano ha sido más comprometido en el pago de sus impuestos, no hemos visto este beneficio reflejado en nuestras calles y en nuestro municipio. Ni qué decirte en la zona rural, no hay obra pública como tal y me parece una forma un poco oscura que quiera pedir 90 millones de pesos de crédito porque al final no está especificando en qué se va a invertir – abundó.