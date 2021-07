ISSSTE deja sin medicinas a adultos mayores

Adultos mayores derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se quejaron a las afueras de la clínica “Patricio Trueba de Regil” por la falta de medicamentos indispensables para sus tratamientos o el de familiares, además de tener que hacer fila bajo el sol para poder solicitarlos.

Desde las 7 de la mañana señalaron que acuden a hacer fila para esperar por más de 5 horas, les surtan sus recetas médicas que en varias ocasiones han tenido que quedarse sin sus fármacos al no contar el Issste con ellos, obligando a los derechohabientes a gastar de manera particular para la compra de estos rondando entre mil y hasta 2 mil quinientos una caja nada más.

“Yo vengo por Losartán, bueno yo necesito realmente el Telmisartán, pero creo no hay y me dan el Losartán ahora. Pero nos cansamos parados aquí, estamos enfermos, yo padezco de la presión y bajo los rayos del sol, imagínese, pero ni modos”, expresó un afectado.

Una derechohabiente indicó que ha viajado 3 veces desde Calkiní a la clínica del Issste en Campeche para poder contar con su medicamento para el azúcar el cual, no le han surtido, “aquí está la receta, está hasta sellada para que me lo entreguen, este medicamento que vengo a buscar, es mi vida, es para el azúcar, 3 veces que me dicen que no hay, que no hay y que no hay, esta medicina cuesta más de mil pesos”.

Otro afectado exclamó “mi esposa utiliza 4 cajas de Tampetadol cada mes de 100 miligramos, aquí no hay y cada caja nos sale a 2 mil 300 pesos cada caja, ¿de dónde voy a agarrar yo 10 mil pesos mensuales?”.

Los derechohabientes se quejaron de que tras realizar por varias horas la fila para poder surtir sus recetas, al llegar a ventanilla pueden obtener 3 o 4 de 6 o 7 medicamentos que necesitan. Reprocharon que la atención sea lenta sin habilitar más ventanillas sin tomar en cuenta que son personas mayores, que se cansan y que no pueden estar expuestos a las altas temperaturas.