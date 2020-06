Jesús Carballo, promotor incansable de Futsal

Jesús Carballo ha organizado más de 55 torneos en la cancha de Santa Ana, lo que lo convierte en un promotor destacado del deporte campechano

Con más de 35 años promocionando el Futsal en la cancha del barrio de Santa Ana, más de 55 torneos en la liga nocturna y 25 en la dominical, hasta el momento, la revolución no le ha hecho justicia, siempre ha estado en las ternas del premio estatal a la promoción del deporte, pero nunca lo ha ganado, sin embargo, su intención, como él mismo dice, su mejor premio es tener la satisfacción de haber creado las dos ligas más longevas de Futsal en Campeche.

Nos referimos al Profesor con licenciatura en formación cívica y ética Jesús Antonio Carballo Rodríguez, promotor de Futsal en Campeche.

¿Cómo nace la idea de crear una liga de Futsal en la cancha del barrio de Santa Ana?

Como tú sabes, siempre me ha gustado el futbol y el Futsal, lo llegué a practicar y modestia aparte tenia las cualidades, en el 85, el Seguro Social, que tenía como promotor deportivo al profesor Israel Martinez Ferrer, da a conocer una convocatoria para formar un selectivo para representar al estado de Campeche en el nacional, organizado por esta dependencia a nivel central.

Me doy a la tarea de formar este selectivo, el profe Israel nos da todo lo necesario para irnos y hacemos el viaje, al frente de este selectivo iba el Profesor Juan Barrera, por cierto, el evento tuvo lugar en las canchas de Seguro Social de la ciudad de México, nosotros nos hospedamos en el Comité Olímpico Mexicano, las canchas estaban junto al Estadio Azul y la plaza de Toros.

Esta selección estaba integrada por un servidor, Carlos Javier Coba Méndez, mejor conocido como el “Pollito”, su hermano Luis Felipe Coba Méndez, Jorge R. de la Gala, Juan Fuentes, Martín Bravata William Vargas, entre otros.

Cuando regreso de este Nacional que me dejó mucha experiencia, me inscribí al único colegio de árbitros que había de Futsal en aquel tiempo, el de Juan Dios Novelo, y ahí estuve agarrando experiencia, formándome como árbitro y ahí nace la idea de fomentar y promover este bello deporte en las canchas del barrio de Santa Ana en donde crecí.

No fue fácil, tuve que realizar muchas gestiones para que se me autorizara como una cancha de Futsal, me hicieron ir y venir, más que nada porque no estaba apta para jugar este deporte había que hacer las porterías, en fin, muchas adecuaciones, pero finalmente se me dio la autorización y comenzamos a trabajar.

¿Cuántos años lleva promoviendo el futsal en la cancha de Santa Ana?

Llevo aproximadamente unos 35 años de forma ininterrumpida realizando torneos, las ligas no las paramos para nada, solo en diciembre y en Semana Santa, estar terminando una edición y a la semana inicia la otra, en lo que se refiere a la Liga Dominical, pero la nocturna, terminar en la semana y al siguiente lunes arrancamos la siguiente.

La liga nocturna es la más longeva, llevamos realizados 55 torneos, en los 35 años, esta liga se jugaba de lunes a sábado en un principio, posteriormente inicié una infantil los domingos y conforme fue pasando el tiempo los infantiles se fueron convirtiendo en juveniles y los juveniles se volvieron sub-20 y pues ya tuve que hacer la categoría libre, pero los domingos.

Cabe mencionar que en un principio también estuve promocionando la rama femenil se jugaba los sábados, posteriormente también tuve la liga de veteranos, esta se realizaba los jueves y viernes, llegól el momento que en promoción me saturé y es lógico, busqué apoyo en otros amigos, que pudieran coordinar algunas de estas ligas en diferentes categorías, en este mismo espacio, la cancha ahora techada del barrio de Santa Ana.

¿Cuántos equipos tiene actualmente la liga nocturna y la liga dominical?

Actualmente en la liga nocturna hay 20 equipos y en la liga dominical 18, la nocturna se juega de lunes a miércoles a partir de las 8 de la noche y la liga dominical a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Entre estas dos ligas, hay más de 400 jugadores que son los que hacen uso prácticamente de lunes a domingo de las instalaciones de las canchas de techadas de Santa Ana, pero además de esto, la mayoría de ellos, llevan a su familia, sus esposas a sus hijos a ver los partidos, es una sana convivencia familiar.

Esto se permite gracias a la disciplina que hay en estas dos ligas, donde existe el respeto y no han surgido pleitos, golpes o algo parecido, lo que hace que los jugadores tengan esa confianza para llevar a su familia, existe un reglamento y ellos lo saben, alguien que lo viole, puede irse hasta un año sin jugar en esta liga.

¿Qué reestructuración ha sufrido la cancha de Santa Ana en los 35 años que ha estado haciendo uso de ella?

Así es gracias a los apoyos de los gobiernos del estado se le han hecho remodelaciones, en el gobierno del contador Jorge Carlos Hurtado Valdez nos mandó a techar la cancha, porque pues él veía que se aglutinaba a mucha gente y además el número de jugadores que iba en aumento, además tomando en cuenta la buena disciplina que se tiene en estas ligas nos dio su apoyo.

Cuando estuvo el Lic. Alejandro Moreno Cárdenas nos ayudó en la reestructuración nuevamente de la cancha, ya que a partir del 21 de junio del 2008 que se techó hasta el 2016, no se le había hecho un arreglo, por lo que el Lic. nos ayudó en la remodelación.

No puedo quejarme, gracias a las gestiones estos gobernadores nos han apoyado en beneficio de los deportistas, por las buenas relaciones con las autoridades, gracias también a la transparencia que tenemos en nuestras ligas.

¿Qué se ha hecho para mantener la vigencia de estas ligas?

Estoy seguro que es por la disciplina, tenemos un reglamento que les hacemos llegar a los representantes de los equipos y capitanes, para que se lo hagan llegar a sus jugadores, la intención es que vengan a jugar y no a crear problemas

¿Qué jugadores han sido referentes en el Futsal que hayan salido de estas ligas?

Claro, en el año que fuimos al Nacional que te dije 1985 a participar en el Primer Campeonato Nacional de Futsal a la Ciudad de México, Carlos Javier Coba Méndez, mejor conocido como El pollito, obtuvo el Premio Estatal del Deporte y además pasó a formar parte del seleccionado nacional y fue a jugar a Italia, por eso fue que se le dio el premio estatal del deporte.

Otro jugador muy distinguido Miguel Chan El “búho” Chan fue uno de los jugadores que también fue seleccionado nacional, actualmente en la liga tengo a un jugador referente Nelson Burgos, este jugador ha sido campeón de goleo en cinco ocasiones consecutivas.

¿Qué equipos han logrado ser los mejores en estas ligas que dirige?

En los noventas había un equipo donde jugaba precisamente Miguel “Búho” Chan, el “Pollito” Ruiz que era el portero, entre otros, este equipo se llamaba Deportivo Merex, fue pentacampeón, cinco veces consecutivas como campeón, no había equipo que lo venciera.

En la década de los 2000 fue el equipo Carnicería D Ávila, que es el equipo que tiene más títulos ganados en esta liga, pero esporádicos, no consecutivos como el Deportivo Merex, tiene ocho en total.

¿Para mantener vigente 35 años la liga, cómo le hace para obtener las premiaciones?

Los apoyos o premiación han sido a través de los diputados, del Instituto del Deporte de Campeche de la iniciativa privada de personajes que les hemos puesto su nombre de las ediciones y además de la misma inscripción de los equipos, siempre tenemos que ver de dónde agarramos, para mantener viva esta liga, es mi pasión y voy a estar promoviéndola hasta que ya no tenga fuerzas para coordinarla, hasta que el cuerpo aguante.

Para concluir, además de estas Ligas, Jesús Antonio Carballo Rodríguez también tiene un torneo de Futsal que juega en la cancha de Santa Ana, formada con alumnos de la secundaria en donde da clases la Técnica No 23, en donde para que no les cueste nada a los jóvenes, él es quien sanciona los partidos.