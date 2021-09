Jubilados del IC “hacen tendedero de quejas”

Jubilados y activos del Instituto Campechano colgaron un tendedero de quejas afuera de las instalaciones en muestra de enojo por la falta de solución y prolongación de la falta de pago del incremento salarial del 3.4 por ciento del año 2021.

Los quejosos representados por Vicente Guzmán Vega, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Benemérita Institución, quien criticó que el Rector Gerardo Montero Pérez esté dando largas para heredar la problemática a la próxima administración gubernamental.

“Ni da la cara porque sabe que tiene culpabilidad por no haber gestionado los recursos necesarios para este año. Nos está engañado, se armó de artimañas para engañarnos. El Rector ni se preocupa, él cobra mensualmente 60 mil pesos”.

Expresó que en el tendero donde fueron puestas las exigencias de docentes y jubilados se tienen todas las listas de afectados “de un ya basta a esta situación por tanta humillación para nosotros”.

Calificó a Gerardo Montero como el peor Rector que ha tenido el Instituto Campechano al dar nula solución a los asuntos que son de su competencia como el bienestar de los maestros y maestras que han brindado su servicio de educación en el IC.

“Gerardo Montero no te lleves nuestro salario, sácalo de tu maleta, ya lo trabajamos”, “Gerardo Montero qué mentecato eres, no nos quieres pagar y eso la vida te lo va a cobrar”, “Gerardo Montero no robes nuestro dinero”, fueron algunas de las frases que se leyeron en el tendedero de quejas de jubilados y docentes activos del Instituto Campechano.