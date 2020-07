Juegos Conade, en la incertidumbre

Los Juegos Nacionales Conade 2020 hasta ahora no han sido cancelados, aunque tampoco tienen fecha para su realización

Sin fecha probable para su realización, lo único seguro hasta ahora de los Juegos Nacionales Conade 2020 es que no se convocará a deportes de contacto para asegurar la salud de los atletas, señaló el director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero.

En entrevista, el rector del deporte campechano comentó que tampoco hay fecha para la reapertura de los espacios deportivos que administra el Indecam, instancia que ya cuenta con los protocolos a seguir cuando la autoridad estatal de Salud de luz verde para que regresen las actividades deportivas.

El titular del Indecam expresó que hasta ahora lo único que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha adelantado de los Juegos Nacionales 2020, es que los deportes de contacto directo entre atletas no serán convocados para garantizar la salud de los atletas; es decir, las luchas asociadas, karate y taekwondo en su modalidad de combate, boxeo y judo, no serán incluidos en el programa, así como algunos deportes de conjunto.

Hurtado Montero reiteró que no hay fecha para llevar a cabo la justa que sustituyó a la Olimpiada Nacional, “no han dicho nada todavía, la última vez que nos comentaron algo (en la Conade) es que nos avisarían unas 8 o 10 semanas antes de que pudiera llevarse a cabo el evento, y que no convocarían todos los deportes, sólo convocarían los deportes que tuvieran menos probabilidades de contagio, pero pues todavía no nos han dado ninguna indicación”, recalcó.

-¿No participarán deportes de conjunto?

“Creo que ni algunos deportes de conjunto ni de combate, por ejemplo, en el caso de la lucha, judo, box, que hay un contacto totalmente directo de cuerpo a cuerpo no habría, yo creo que deportes como atletismo sí podrían ser posibles, pero donde haya una cierta distancia entre competidor”, abundó.

Los atletas seleccionados, en tanto, dijo, siguen trabajando en casa conforme al plan trazado por sus entrenadores, que se mantienen atentos a que cumplan con los ejercicios.

“Todos los atletas están en sus casas, los entrenadores de cada deporte les hacen llegar sus entrenamientos semanales, y ellos les mandan videos a sus entrenadores para que vean que sí los están cumpliendo y los puedan monitorear, por lo menos que mantengan la forma física, aunque la parte técnica no la puedan ellos desarrollar en sus casas”, observó.

Respecto a la apertura de los espacios deportivos que tiene el Indecam a su cargo, explicó que todo dependerá de la evolución de la pandemia del covid-19 y de lo que las autoridades del sector salud del estado determinen.

“Nosotros ya tenemos un protocolo para que el día que las instancias de salud nos den luz verde para su reapertura, pero bueno, como bien sabes, aunque estamos en alerta naranja por indicaciones del Gobierno Federal, a nivel estatal seguimos con alto número de contagios y la recomendación estatal, del sector salud estatal, es que no podemos abrir los centros deportivos ni las albercas ni los gimnasios, así es que seguiremos en espera”.

-¿Cuándo sería posible esto?

Hasta que nos indique el sector salud, dependiendo como vayan los contagios.

-¿No depende entonces tanto del semáforo epidemiológico?

-Pues es que a nivel federal pusieron que sí, pero no hay condiciones en el estado. Hay que estar pendientes –concluyó.