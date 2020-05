Jugará Celta Campeche Torneo Peninsular

El Coordinador de la Academia Celta Campeche, Blas Charlin, reveló que ya se están preparando para participar en el Torneo Peninsular de Fútbol Sub-20

Celta Campeche está haciendo los preparativos para participar en el Torneo Peninsular de futbol que se está gestando en Yucatán, en una nueva categoría, esta sería en la Sub-20, en el mes de septiembre, en donde tomarán parte equipos de toda la península, esto lo dio a conocer el Coordinador de la Academia Celta Campeche, Blas Charlin.

“La idea de participar en una nueva categoría y ante la invitación de parte de gente de Yucatán, que están organizando una nueva liga a la que se le va a denominar Liga Peninsular y ante la demanda de nuestros jugadores, la del futbol actual y la formación de categorías, es muy importante para nuestra organización continuar con la formación de nuestros elementos y prepararlos aún más”, recalcó el entrevistado.

“La liga peninsular promete tener buen nivel y organización, queremos sentar las bases de este nuevo proyecto, la intención es armar un equipo con gente formada aquí, que pasaron por las categorías que tenemos, que por alguna razón se fueron, pero que tienen la edad, claro, que tampoco nos cerramos a la idea de traer refuerzos, pero en el equipo va a jugar quien quiera jugar”, apuntó Charlin.

“No vamos a buscar a nadie que no quiera jugar para que venga a jugar, solo los que quieran, que estén identificados con nuestros valores, con nuestra afición y que se hagan el compromiso por haber llevado algún día los colores del Celta”.

“La intención de la Liga Peninsular es arrancar a mediados de septiembre, afortunadamente estamos al día de cómo transcurre la pandemia, estamos esperando que nos den la orden para trabajar en nuestras instalaciones, cabe señalar que lo importante no es esto, es cuidarse, comenzaríamos a trabajar en el mes de agosto, ya que la competencia debe de arrancar en septiembre, a más tardar a inicios de octubre, si es que las autoridades nos lo permiten”.

¿Qué está haciendo Celta Campeche con los integrantes de su escuela durante esta pandemia?

Los entrenadores de Celta Campeche tienen en estos momentos de la pandemia tres sesiones a la semana de formación de entrenadores al igual que las demás escuelas en todo el mundo con Celta España, en donde se ven tácticas y formación de los alumnos que tienen a su cargo, esto es a través de video llamadas; además cada entrenador, hablando de Campeche, está controlando a sus alumnos y se le envía cada semana a los muchachos un micro ciclo de entrenamientos, los sábados tenemos una clase de gimnasia, se envían tareas, se tienen reuniones semanales para ver cómo van en su trabajo los jóvenes, viendo de esta manera si tienen algún problema psicológico, si están desganados o algún inconveniente que tengan de inmediato lo resolvemos platicando con ellos, se trata de que tengan en el entrenador a una figura de apoyo.

Aquí es cuando se ve el temple de los chamacos, de qué están hechos ante un caso insólito, jamás habíamos pasado por esta situación y siempre es importante que cuando no hay este tipo de contingencia, jugamos bien al futbol y ahora que la tenemos, seguir trabajando igual, aquí es cuando más motivados deben de tener a sus alumnos los entrenadores luego de 50 días de no vernos, por lo que estoy orgulloso del trabajo de mis entrenadores que hasta el momento tienen motivados a sus jugadores y todo va bien.

¿Con cuántos jugadores y entrenadores cuenta actualmente Celta Campeche?

Actualmente se cuenta con trece categorías, comenzando desde chupones hasta la sub 17, contando con dos equipos femeniles sub 13 y sub 15, se cuenta con 250 jóvenes, de los cuales el 70% son becados por el club, o sea que tienen pagado su colegiatura por todo el año, eso viene a ser una diferencia, ya que en nuestro club juegan chicos considerados de la clase muy alta, hasta chicos humildes a los que becamos, no hay discriminación social, reciben la misma enseñanza.

¿De qué manera evalúan ustedes el trabajo que tienen con los jóvenes?

Para que cada chico, para cada categoría, tenemos una estructura bien definida como es la formación integral, ellos no se limitan a entrenar o a tener inter escuadras, también tenemos participación en las diferentes ligas que hay en nuestro estado y fuera de él, tenemos a chicos jugando en la Liga Marcelino Champagnat en donde ganamos en la infantil menor y en niños héroes hicimos buen papel, en la Liga Nacional Juvenil en la categorías sub-13 y sub-15, en la última hasta antes de la pandemia estábamos en primer lugar y en sub-13 en tercero, estábamos teniendo una buena campaña.

Estamos jugando con las chicas en la Liga Prodefem, en donde acabamos de salir campeones, en fin, estamos jugando en todas las ligas y ahora lo vamos hacer en esta nueva que es la Liga Peninsular en la Sub-20.

¿Qué ha significado para ustedes la Copa Celta que se realiza desde hace ya cuatro años en sus instalaciones?

La Copa Celta llegó para quedarse en Campeche, es un evento que tiene cuatro días de actividad 155 equipos, algunos de ellos provenientes de Japón y Estados Unidos, cabe mencionar que por la fecha, no pudieron venir en esta última edición equipos de España y de otros países como lo hicieron en las otras ediciones, pero ha resultado todo un éxito.

Por cierto ya estamos trabajando en ello para la próxima edición, seis meses antes ya estamos haciendo lo necesario para una buena organización, en la que estamos implementados algunas novedades, más espectáculo, siempre buscando mejorar las anteriores, que es lo que siempre se busca, en ocasiones cosas que se ven difíciles, pero en Campeche Country Club hay gente profesional que le gusta trabajar y buscando que las cosas salgan mejor siempre.

Estamos trabajando para que la Copa Celta sea la mejor de la península, de México y compararnos con otros países en cuanto a organización y éxito, lo que sí puedo asegurar que vendrá con muchas novedades y a eso nos comprometemos, por lo que estamos trabajando seis meses antes.