Justifica Flores Pacheco medida restrictiva de edil de Tenabo

En atención a la demanda de la población de Tenabo que están preocupados por el coronavirus, su alcaldesa María del Carmen Uc Canul decidió cerrar las entradas y salidas del municipio, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco.

En entrevista, el legislador mencionó que tuvo la oportunidad de hablar con Uc Canul, y le explicó que los tenabeños han externado su temor al contagio de este virus, y se implementaron los filtros en los accesos para tener un mayor control de quién entra y quién sale.

Pero, dijo, de ninguna manera se está impidiendo la entrada de quienes surten a las tiendas de abarrotes o medicinas. “No se está prohibiendo la entrada a ningún proveedor. Los filtros son una medida de precaución para los propios tenabeños. Se está dejando pasar a las personas, pero, no a los turistas, porque estamos en cuarentena”, explicó.

Afirmó que se está respetando el libre tránsito y descartó problemas para el abastecimiento de productos o que los campechanos puedan entrar y salir del municipio. “Así todos tienen la seguridad de que no va a entrar gente extraña o de otros lados, y es correcto hasta cierto punto”.

Flores Pacheco coincidió con los presidentes municipales están tomando medidas preventivas acorde a las necesidades de su gente y con base a la información real y objetiva.

-Es decir, pueden cerrar, pero no totalmente a acciones que puedan perjudicar el abasto de productos o medicamentos. No estamos en toque de queda, sino de cuarentena y de conciencia. Me parece qué hay que escuchar a la ciudadanía pero en forma responsable – acotó.

Dijo que es importante que se permita el libre tránsito a proveedores para que no haya un desabasto de alimentos.

Ante esta pandemia, hizo un llamado a todos los campechanos a tomar conciencia y escarmentar en cabeza ajena lo que ha ocurrido en otros países y permanezcan en sus casas, “el Covid-19 es un virus que si no nos cuidamos puede afectar a las personas más vulnerables en su salud, adultos mayores, niños y ahora hay casos de jóvenes y atletas”.

Agregó que los que puedan hacer cuarentena que lo hagan, porque hay quienes no pueden, y ante esa situación tanto el Gobierno Federal como el Estatal, aseguró, están trabajando en estrategias de apoyo para la población que más lo necesita.

Finalmente, exhortó a la población a que no hagan compras de pánico y a las empresas a no subir el precio de los productos básicos, medicinas, alimentos y otros insumos, ya que la pandemia en otros países ha durado de dos a tres meses.

0 Share