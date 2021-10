Justifica Montero Pérez adeudo a empleados del IC

Ante las diversas manifestaciones por las anomalías del rector del Instituto Campechano, Gerardo Montero Pérez, por integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Tomás Aznar Barbachano” y trabajadores activos del Benemérito Instituto, ante la falta de pago con el incremento salarial, fijo si postura que han tenido un acercamiento sin embargo, se justificó señalando que debido a la pandemia en el presupuesto de egresos no se registró ningún aumento, a pesar de que lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Ante esta situación Montero Pérez , señaló que actualmente, no depende del Instituto Campechano poder solventar todas exigencias, ya que aseguró que actualmente no se cuenta con un recurso para poder destinar en el tema de jubilados y pensionados, “a todo el personal ya se atendió en su momento y se les explicó la situación que estaba pasando, pero pues solo nos queda aceptar sus reclamos, que están en todo su derecho de hacerlo, por el tema del contrato colectivo, pero finalmente, el Instituto Campechano depende del Gobierno del Estado, ya que solamente contamos con la recaudación del cobro de las colegiaturas y de las inscripciones de los alumnos y no tenemos injerencia en el tema de las jubilaciones” explicó.

Asimismo, han sido respetuosos de las manifestaciones de los jubilados y pensionados, sin embargo, esperan poder dar solución a sus demandas correspondientes, debido a que actualmente ese tema tendrá que ser resuelto por parte del Gobierno del Estado, que será el que finalmente autorice un incremento salarial.