Justifica Sara Escalante su renuncia y revira contra Marisela Salazar

A través de redes sociales la Regidora con licencia, Sara Evelin Escalante Flores, negó que haya sido presionada para dejar su encomienda, lo que permitió que el Segundo Regidor, amigo de Eliseo Fernández Montúfar, el ex Secretario de la Comuna, Paul Arce Ontiveros, ocupe las funciones de Alcalde de Campeche.

El domingo, cuando el Cabildo autorizó la “licencia temporal por tiempo indefinido” de Fernández, también validó la que presentó Escalante Flores. De no haber solicitado su separación del cargo, por Ley ella habría asumido las funciones de Edil.

En un video de casi siete minutos, aseguró que intentan sacar de contexto su decisión, que dijo la tomó con pleno conocimiento de causa y fueron para apoyar “desde otros frentes” el proyecto político que se quiere asentar en Campeche.

“Soy parte de la Planilla, pero mi origen es totalmente ciudadano, por ello a mí no me van los compromisos, no me van los condicionamientos, no me van los acuerdos en lo oscurito, me han gustado siempre y lo sigo practicando, las cosas de frente y claras, sobre todo, cuando tenemos que dar cuentas a los ciudadanos”, dijo.

Aseguró que en este caso “no hay violencia política, creo que las mujeres en Campeche tenemos la suficiente dignidad, la suficiente calidad para no prestarnos a juego de ese nivel”.

Escalante Flores aprovechó su video para desacreditar a la Regidora Marisela Salazar Gómez, quien confesó en una entrevista, haberse sentido amenazada por Fernández y los perfiles de Facebook a su servicio.

“No entiendo por qué hasta ahora lo manifiesta, no entiendo, que sabiendo que soy parte de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento no se acercó para buscar una vía para defender su dignidad, sus derechos como mujer política”, mencionó.

Sin embargo, en todo su video nunca mencionó el por qué el Ayuntamiento no llamó a su suplente, Lisbet del Rosario Ríos, para rendir protesta como Primera Regidora, y en este caso particular asumir las tareas de Alcaldesa de Campeche.