La 4T le sigue mintiendo a familias de Dzitbalché

No les pagan la indemnización por sus predios que se verían afectados, pese a que le entregaron una solicitud al presidente López Obrador durante su visita que realizó en días pasados

DZITBALCHÉ.- El gobierno de la Cuarta Transformación le sigue mintiendo a las familias de esta ciudad, a quienes aún no se les paga la indemnización por sus predios que se verán afectados, y esto pese a que se hizo entrega de una solicitud al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a este lugar.

El integrante del Comité de Vecinos, Pablo May, dio a conocer que durante la reunión que se tuvo con FONATUR y la constructora, no se dio ninguna información positiva, al contrario solo se les dijo que se está limpiando un espacio en el poniente de la ciudad, detrás de la Coplamar para un estudio. Sin embargo no aseguran si ya es un hecho que el Tren Maya pasará en una nueva ruta fuera de la ciudad.

“No sabemos que ocultan tanto la constructora como FONATUR, pues no quieren pagar los daños que va a ocasionar el paso del Tren Maya a las viviendas, ni tampoco nos aseguran si se va cambiar la ruta”, dijo el dirigente social, quien insiste en que están siendo engañados por las autoridades, quienes juegan con el pueblo, faltando de esta manera con su mentado slogan de “No mentir, no robar y no traicionar”.

En esta ciudad son un total de 86 familias que están a la espera de que se les haga efectivo su indemnización por el paso del Tren Maya, pero a cuatro meses de que se les hizo esta promesa nadie ha recibido un peso. Por lo que piden a las autoridades que les hablen con la verdad y dejen de estar dando vueltas al asunto.

Un grupo de familias quienes encararon al presidente de la República la semana pasada, están molestos con los responsables de este Tren Maya porque no se les ha cumplido. Y esperan saber de una vez si en realidad si se hizo el cambio de ruta del tren o solo les siguen retrasando el pago de sus viviendas.