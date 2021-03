La 59, preparada para rebrote de la tercera ola de Covid

Ante el advenimiento de la temporada de Semana Santa que da pie a un aumento de movilidad y con ello a una posible tercera ola de Covid-19, el Presidente de la Asociación de Empresarios de la calle 59, Luis Emilio Ortiz de la Peña, comentó que este rebrote se ha dado a nivel internacional en otros lugares, pero están preparados y tienen confianza que esto no sucederá por la vacunación y las medidas sanitarias.

“Afortunadamente aquí ya tenemos un plus, de que se están vacunando muchos maestros, adultos mayores, y pues bueno, esto nos ha mantenido en semáforo verde, así han estado los comunicados por parte de las autoridades. Yo considero que hemos estado haciendo bien las cosas y salimos bien del periodo vacacional de diciembre y no hay por qué no terminar este próximo periodo vacacional de la misma manera”, detalló.

Manifestó que la iniciativa privada es la principal interesada en que esto siga así, y un rebrote, un cambio en el semáforo epidemiológico sería catastrófico para todo el sector.

Recordó que todavía va a durar mucho tiempo para que las micros, pequeñas y medianas empresas de la entidad se pueden recuperar. Advirtió que no es suficiente uno o 2 periodos vacacionales, pues hay que recordar que estuvimos un año de paro de labores totalmente sin ingresos y por eso va a durar mucho para que se puedan reactivar económicamente.

Finalmente, recordó que el Covid-19 estará mucho tiempo más, por lo que el llamado siempre ha sido a respetar al 100% los lineamientos dados a conocer por la Secretaría de Salud.