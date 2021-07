La Federación le debe asignar más recursos al Estado

Ya basta de recortes al presupuesto que sólo trae problemas económicos a los municipios; las gestiones del gobernador se deben apoyar

El gobierno federal debe de aportar mayores recursos al estado de Campeche, y no darle migaja-para subsanar algunas necesidades, además para colmo les reduce el presupuesto anual que causa necesidades en los diversos municipios. En esta lucha que realiza el gobernador Carlos Miguel Aysa González, es con el fin de que se otorgue mayores recursos a Campeche como zona petrolera, porque de momento solo es el nombre lo que nos tienen entregado, fueron las palabras de Eduardo Pasos Moreno, crítico y político en Sabancuy.

El ex funcionario explicó que desde el inicio de esta administración estatal se dio a conocer el recorte presupuestal por parte de la federación, sin embargo el objetivo era que habría mayores recursos para distribuir en los 13 municipios, pero una vez más el Estado es burlado por las autoridades federales, mismos que solo dan presupuestos mínimos al Estado y no es justo, porque es en la Sonda de Campeche, donde se extrae poco más del 70 por ciento del petróleo en el país, pero eso no se refleja en lo económico.

-Es el conocimiento de todos los campechanos que el Estado de Campeche es donde se extrae el mayor porcentaje del hidrocarburo, además se daña el ecosistema y el medio ambiente, sin embargo se busca con las nuevas autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) se atribuye recursos para subsanar las necesidades de quienes requieren los apoyos federales.

Las autoridades de Pemex tienen buen vinculo con el gobernador del Estado, así como tienen un compromiso con los habitantes de ésta ciudad, sin embargo, se espera que más adelante se den las propuestas y apoyos a Campeche, de ahí en que se otorgue más recursos, sobre todo en los municipios donde más se requiere de obras y programas, finalizó.