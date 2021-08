La Ley no debe ser sometida a consulta: Ramón Santini

“Soy un creyente de que existe el estado de derecho, en ese sentido, todos sabemos que existen las autoridades correspondientes para juzgar si alguna persona, alguna institución o alguien que represente una institución, cometió algún ilícito, para eso se crearon estas instituciones”, manifestó Ramón Santini Cobos, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y Diputado electo.

Señaló que en todo momento deberá prevalecer el estado de derecho, por lo que en este ejercicio democrático que se realiza debe prevalecer la voluntad de la ciudadanía, sin embargo, también añadió que las instituciones deben hacer su trabajo de perseguir a toda aquella persona sin importar la posición social.

“Creo firmemente que existen las autoridades correspondientes quienes se encargarán de juzgar no solo a una autoridad si no a cualquier persona en lo general, por lo que no podemos poner siempre a la consulta popular ni a la voluntad popular cualquier tipo de acto ilícito que se haya cometido, para eso existen las autoridades correspondientes, por lo que el Gobierno Federal continuará realizando este tipo de consultas que son una estrategia populista”, afirmó el dirigente cenopista.

Aseguró que independientemente del resultado de esta consulta, si existen las pruebas necesarias se deberán presentar ante las autoridades competentes, ya que la voluntad popular no es quien dictamina si alguna persona cometió algún acto ilícito, para eso existen las auditorias, las instituciones investigadoras quienes analizarán las pruebas que se presenten para determinar la existencia del delito en cuestión.

“El hecho de que se someta a una consulta, que si se enjuicia o no a una autoridad federal, estatal o municipal, para eso está la Fiscalía General del Estado o en su caso la Fiscalía General de la República, ya que la aplicación de la ley no se somete a votación”, concluyó.