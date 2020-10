La muerte de jóvenes genera opiniones

IVÁN GOMEZ

La lamentable muerte de dos muchachos como consecuencia de un accidente en motocicleta, muy cerca de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM) fue también para los campechanos un llamado al manejo responsable de la motocicleta, un vehículo muy usado en estos momentos, tanto por jóvenes, empresas que reparten alimentos, o como transporte accesible para las familias trabajadoras.

Posterior al fallecimiento de los “Baduy”, uno de ellos una joven promesa en el ramo deportivo y su primo, fiel compañero y seguidor, solo dejó un clara muestra de la falta de educación vial entre automovilistas y motociclistas, donde en algunos casos aún se mantiene la idea del “déjalo o rematarlo”.

El lamentablemente deceso también vino a confirmar la excesiva (y muchas veces injustificada) movilidad social desde que fue decretado el Semáforo Naranja y su intensificación a raíz de la implementación del Verde, el cual trajo una mayor movilización de vehículos y el libertinaje de algunos de transitar en estado de ebriedad.

Durante sólo una semana existieron más de 10 percances únicamente de motociclistas, de los cuales en 3 los responsables decidieron dejar a su suerte a los afectados sin importarle si estaban mal heridos o requerían una asistencia, ya que como siempre los ciudadanos se informan con lo que les conviene.

Ya que muchos saben que la “omisión de responsabilidades” no es un delito, por lo que prefieren huir y esperar a ser identificados por los afectados o autoridades, donde en la mayoría de casos el hecho queda en el olvido en alguna carpeta en el Ministerio Público o simplemente no es denunciado al no existir pruebas o alguna descripción.

En el lamentablemente caso, el cual apenas cumplirá una semana, de Carlos Ramírez Baduy y José Miguel Qui Baduy aún no dan con los responsables, ya que se logró confirmar que los autores del accidente abordaron un automóvil sedán el famoso “vocho” de color azul para darse a la fuga.

Para la suerte de los cobardes sujetos en esa noche, no habían dado con las características de la unidad, pero a la central de emergencia se notificó como un automóvil era manipulado a exceso de velocidad y “saltando” los altos, esto sobre la avenida Colosio con dirección a Polvorín.

En los últimos años en Campeche, en 2019 se registraron mil 531 accidentes en motocicleta, dejando un saldo de 75 muertos, es en base a información de la Secretaría de Seguridad del Estado de Campeche, esta cifra significaría que cada mes murieron seis personas a raíz de accidentes automovilísticos.

En 2017, se registraron mil 438 accidentes en motos y en 2018 mil 480; esto implica un incremento del 3.4 por ciento entre un año y otro, además de los muertos, los accidentes en moto dejaron mil 231 personas lesionadas y en 90 casos perdieron una de las piernas, incrementando en número de discapacitados en la entidad.

Entre los muertos, se encuentran mayoritariamente hombres de entre 18 y 60 años de edad; sin embargo, la media más alta fue de jóvenes de entre 25 y 30 años, donde los factores que ocasionaron los accidentes fue que el conductor iba alcoholizado, a exceso de velocidad o irresponsabilidad.

Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche han promovido programas para prevenir accidentes en motos, pues la cifra de muertos a causa de este siniestro es alarmante, dentro de las recomendaciones se encuentra que los motociclistas deben emplear casco para protegerse la cabeza, generándose multas a infractores, desafortunadamente en zonas como ejidos o municipios esto simplemente es omitido ya que es común ver a moteros sin usar las recomendaciones antes señaladas.