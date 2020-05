La química y panista María Dolores Oviedo, primera legisladora con Covid-19 en Campeche

*Estuvo en la apertura del Período Ordinario de Sesiones apenas el 15 de mayo *¿Cuarentena a todo el Congreso cancelaría Periodo Ordinario de Sesiones?

La Diputada local panista Dolores Oviedo publicó ayer en su cuenta personal de Facebook que tiene Covid-19 y que se encuentra bien.

Así lo manifestó: “Tengo COVID-19 y estoy bien. La oportuna atención Médica, la realización de estudios y la medicación oportuna, me sacaron a flote. Tres días y medio luché con fiebre. Pero ya desde el domingo sentí alivio. Ayer y hoy no me deja el dolor de cabeza y eso me baja la pila. Es muy raro casi perder el Olfato. El Hambre se me fue también. Guardo aislamiento total. La mediana elevación del dimero “D” y la ferritina me pronosticaron de leve a moderada enfermedad. El Domingo supe en mi corazón ya sería leve. Mi pO2 Solo bajó hasta 93, ya lo tengo en 97. Mi Doctora, Carolina no baja la guardia y me hizo que le enviara los datos de mi póliza de Salud para tener listo su plan de emergencia. Saber que José Carlos está atento me hace sentirme acompañada y agradecida. Ahí me reporto”.

La Diputada panista acudió a la Sesión de instalación del Periodo Ordinario de Sesiones el pasado 15 de mayo al salón de sesiones a donde acudieron todos los Diputados que conforman esta legislatura. Por la información que ofrece en su cuenta de Facebook, el domingo pasado 24 de mayo sintió alivio de sus malestares.

Por lo que narra que tres días y medio después de padecer los malestares como fiebre entre otras cosas que señala, es decir, 4 días antes entró en fase “sintomática”, 5 días antes el 15 de mayo, estuvo en la Sesión de Congreso ya con el contagio y “asintomática”, por lo que algunos mensajes entre los propios legisladores, sostienen que es muy probable que haya varios contagios a partir de la participación de la panista en el pleno de sesiones, por lo menos dan por descontado a sus compañeros de bancada y a su amigo y compañero de Ciudad del Carmen, Jorge Nordhausen Carrizales, con quien es común viajen juntos desde la Isla a la capital del Estado, que es muy probable adquiera el contagio.

Hasta el momento no se sabe de algún monitoreo de protocolo de parte del Congreso del Estado entre los legisladores pero algunos ya entraron en pánico. Pero seguro recibirán asesoría y atención.

Hay que recordar que la legisladora Oviedo es de profesión Química Bióloga Farmacéutica y ejerce su oficio en la Isla en donde es propietaria de un laboratorio de Análisis Clínicos y es proveedora con su empresa, como otras en Carmen, de Pemex y de empresas que dan servicio a la petrolera. Y días antes en sus redes publicó vídeos caracterizada con sus arreos profesionales, hablando del tema y dando sugerencias y opiniones para el cuidado.

Desde la redacción de El Sur de Campeche, esperamos que se recupere pronto y que no haya brote de contagios en el Congreso, porque además de los y las legisladoras, el personal de apoyo del Congreso estuvieron presentes y respirando el mismo aire acondicionado.