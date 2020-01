La Semabicc puso en marcha el “Reciclatrón”

La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc) encabezada por su titular, Ileana J. Herrera Pérez, puso en marcha la tercera edición del evento denominado “Reciclatrón 2020” para el acopio de artículos electrónicos en desuso o inservibles, a fin de darles una disposición final adecuada y proteger el medio ambiente.

En la inauguración del evento, la titular de la Semabicc, Herrera Pérez, acompañada de las representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Dora Hilda Cano Castillo y Viviana Sonda Acosta, respectivamente, invitó a todas las personas que tengan electrodomésticos que no usen o ya no sirvan, a desecharlos de manera segura y así apoyar al medio ambiente.

Las actividades de acopio se llevarán a cabo los días 24 de enero de 11:00 horas a 18:00 horas; y el sábado 25 de enero, de 10:00 a 17:00 horas, en los Ecopuntos instalados en el estacionamiento del estadio “Nelson Barrera Romellón”, Parque Recreativo Ximbal y la tienda Walmart Electricistas.

Los artículos a recibir son: monitores, CPU, discos duros, celulares, laptops, servidores, hornos de microondas, pantallas planas, fotocopiadoras, impresoras láser y de inyección, sandwicheras, mouse, DVDs, teclados, estéreos, rasuradoras eléctricas, audífonos, bocinas, eliminadores, teléfonos, no break, reguladores. Así como cables auxiliares, USBs, adaptadores, manos libres, trituradoras de papel, enmicadoras, tablets, cámaras fotográficas y de video, consolas de videojuegos, proyectores, cámaras de seguridad, sensores de seguridad, grabadores de video, tostadores, controles, dispensadores de agua, cepillos eléctricos, tarjetas inteligentes, abrelatas, secadoras de cabello, aspiradoras, y decodificadores. Cabe informar que no se recibirán lámparas fluorescentes ni baterías alcalinas.

Por su parte, el director de Gestión para la Protección Ambiental de la Semabicc, Javier Curmina Escalante, explicó que desde 2016 cuando iniciaron estas estrategias para acopiar y reciclar electrónicos “hemos sembrado esa semilla de conciencia en la población y los resultados están allá, tenemos a la fecha más de 14 mil 800 artículos electrónicos acopiados que representan 90 toneladas, y lo más importante es que están siendo reciclados para volverse a reintegrar a la cadena de valor, y así se conviertan en nuevos artículos”.

Recalcó que se debe tomar en cuenta que estos artículos, “prácticamente sus componentes son recursos que no son renovables, y es importante que le demos una segunda vida o tercera; sabemos que si no los desechamos de manera correcta se albergan en sitios que no son aptos para ser recibidos, pueden generar impactos al medio ambiente y, en consecuencia, a la salud de la población”.