Bitácora semanal de los reporteros / La sonrisa detrás del cubre bocas

Por: Victoria HEREDIA CHÁVEZ

Aunque a algunos les vale, el tiempo del coronavirus no solo ha limitado nuestra libertad de salir o hacer lo cotidiano. Hasta en las pequeñas cosas nos ha cambiado.

Desde los pequeños placeres los fines de semana, como la cena con amigos hasta ir al autolavado los domingos, la emergencia sanitaria por el Covid-19 nos ha llevado por recomendaciones de las autoridades a no salir a la calle sin el cubre bocas.

Ese pedazo de tela, unos más sofisticados, unos más caros o baratos que otros nos han vuelto casi indistinguibles al taparnos más de la mitad de la cara, escondiendo nuestras emociones.

Detrás de ese pedazo puede estar una sonrisa, una mueca de fastidio, un gesto de tristeza o el miedo a la muerte.

Si lo pensamos bien, nunca había resultado tan difícil reconocer en los demás su estado de ánimo como ahora.

Resulta realmente complicado expresar alguna emoción detrás de un cubre bocas, y si a eso le sumamos que debemos guardar la sana distancia, tantito peor.

Porque aunque tratemos de aparentar que todo puede ser como antes, esa nueva normalidad de la que tanto se ha hablado en los más recientes días, nos está alcanzando. Aunque nos resistamos, ahí estamos casi todos adoptando toda una nueva forma de vida.

Lo señalaba en la anterior edición, el realizar actividades cotidianas como ir al supermercado se ha vuelto toda una odisea, al hacer todos los rituales sanitarios.

Y de todos esos el uso obligatorio del cubre bocas me parece es el peor. No solo porque nos da calor, estorba y nos tapa la mitad de la cara haciéndonos unos a otros casi iguales, sino que además nos impide respirar bien, nos empaña los lentes. Pero, que ahora y por los días por venir, no sabemos cuánto tiempo será o si esto llegó para quedarse a la falta de vacuna, resulta un artículo más para el cuidado de nuestra salud.

Lo anterior no quiere decir que no deba usarlo, no. No es esa la intención de lo que aquí expreso.

Nos encontramos ante una realidad que distaba mucho de lo que habíamos pensado sería el 2020. Lo más cercano que había visto del uso del cubre bocas era en países como Japón, donde era de lo más normal por la contaminación.

Y aunque hay otras medidas de higiene que seguir para evitar en lo más posible el contagio por Covid-19, como el lavado constante de manos y la sana distancia, o quedarse en casa en cuarentena, el uso de cubre bocas que ha sido duramente cuestionado por el doctor Hugo López Gatell en algunasd de las conferencias diarias del Gobierno de México, se ha vuelto parte de nuestras vidas y más cuando a nivel nacional el número de contagios va creciendo.

Mucho se habló al principio de la pandemia que los cubre bocas solo debían reservarse para el personal médico en contacto con pacientes del coronavirus, porque podría haber compras de pánico. Y como en México somos bien “contreras” ahí corrieron todos por los suyos, haciendo imposible conseguir hasta de los más sencillos.

Ahora, se ha vuelto una obligatoriedad en muchos estados del país. Independientemente del material, es importante que se le ponga, y aunque sin duda representa una barrera emocional, lo cierto es que además que no te permiten el paso a ningún sitio al que vayas sin portarlo, también es una barrera para las pequeñas gotas de saliva imperceptibles en la mayoría de los casos al hablar, toser o estornudar. Ya si tiene de esas caretas de acetato serán, sin duda alguna, un recordatorio para no tocarse la cara.

Y ahora que lo pienso, esos artilugios son un recordatorio de que la amenaza del coronavirus y lo letal que puede llegar a ser, es real.