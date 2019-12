La Virgen de la Concepción y la Nochebuena Chiquita

La Noche Buena Chiquita, que se celebra cada 8 de diciembre, es una festividad en honor a la Virgen de la Concepción, en la que se acostumbra cenar “pan grande”, chocolate casero y mantequilla.

Y es que las familias campechanas aún se reúnen para celebrar a la virgen de la Concepción, pues esto forma parte ya de las tradiciones campechanas, además un elemento que simboliza la víspera de la navidad es el “farolito” de papel, el cual se cuelga afuera de la casa en señal de la Noche Buena Chiquita.

La tradición de la Nochebuena Chiquita, estrechamente ligada a la celebración en honor la Inmaculada Concepción de María, patrona de la Catedral de Campeche.

Cabe destacar que su origen de fe, esta celebración es una tradición de gran relevancia para el patrimonio histórico de los campechanos, pues es una de las festividades que forma parte de los llamados “Cuatro Estrenos”.

Por su parte, el padre José Luis Yah dijo que la Nochebuena Chiquita se ganó su lugar dentro del calendario de las más importantes tradiciones en el municipio por su origen religioso, ya que se celebra el día 8 de diciembre, fecha en que se celebra a la Inmaculada Concepción.

-Las familias campechanas hacen una cena muy sencilla con pan grande, mantequilla, jamón, queso incluso un poco de pollo y el respectivo chocolate que no puede faltar.

Añadió que para este fecha las panaderías ofrecen una gran variedad de epan que las familias disfrutan durante la reunión entre otras delicias que son adquiridas por los campechanos.

Señaló que este día también es para celebrar a todas las “conchitas” debido a la celebración de la virgen de la Concepción.

-En las iglesia este día se ofician misas durante el día y en la catedral se tiene todo un orden de celebración para esta celebración, ya luego de misa las familias se van a convivir a sus hogares -comentó.

Finalmente, lamentó que año con año está celebración disminuya poco a poco, pues a veces la gente ya no va a misa o no puede reunirse por los compromisos de trabajo o en su caso porque no logran recordarlo.