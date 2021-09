Labor de Amlo es controvertida: Ciudadanos

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Aprueba o desaprueba la gestión de AMLO en estos tres años?, ¿Por qué?, ¿Cómo considera que ha manejado el tema de la pandemia?

Silvia Jiménez dijo: Desapruebo, a mi opinión tiende a ser un poco ignorante en demasiados temas y está de acuerdo con los dictadores de otros países, es una falta de respeto para el país, al principio se manejaba y se daban informes constantes, no eran reales pero era una idea, ahora ya no dan informes y el semáforo no va de acuerdo a la ciudad.

Alberto Cámara respondió: La apruebo, considero que se han hecho más cosas buenas que anteriores administraciones, en cuanto al tema de la pandemia, no se han tomado las mejores decisiones, pero de manera general algo sin precedentes y que marca muchas cosas que no hay donde comparar.

Rocío Cauich contestó: En parte la apruebo, porque hay cosas que por capricho hace, no sabe manejar el tema de la pandemia, y por eso está creciendo más el número de infectados.

María del Carmen Hernández respondió: Desapruebo, porque no he visto ningún cambio y no hay ayuda para las personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia.

Alicia Pantí dijo: Apruebo, ha hecho buenas cosas en todo este tiempo y ha manejado bien las cosas, los necios somos los mexicanos que nos confiamos.

Jorge Roldán Reyes respondió: Yo pienso que es el primer presidente que se ha preocupado por sacar adelante al país en no endeudarlo y en lo de la pandemia yo creo que es problema de todos los gobernadores en sacar adelante a su estado y también de la gente que no entiende y no tiene la cultura de cuidarse.