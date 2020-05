Lamenta Canacintra que Gobierno Federal “venda” las despensas mientras hay cierre de empresas del ramo y no las done: Ortega

Ante las múltiples entregas de despensas que se han realizado por políticos, partidos políticos y gobiernos, la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, dijo que no se ve mal, pues cuando se tiene la necesidad de ayudar no deberían de existir malos entendidos.

En entrevista, señaló que no solo los diputados, partidos políticos, entre otros, que están inmersos en la política, sino que también las asociaciones civiles están ayudando a la gente que en estos momentos menos tienen.

Lamentó que el gobierno federal esté vendiendo las despensas, además, está obligando a diversas empresas que pueden ser proveedores a estar cerradas y de esta manera, el gobierno que encabeza el Presidente sólo quiere seguir manteniendo su popularidad o el clientelismo.

“Aún vendiendo las despensas, la ciudadanía buscará la forma de adquirirla, pues le resultará más barata, pero dejan de lado que otras empresas puedan tener la posibilidad de que los ciudadanos o quién necesite insumos puedan comprar”, dijo.

Aseguró que no es justo que se tengan abiertas las casas de empeño y las otras empresas no, pues existen actividades que si son esenciales y de las cuales pueden generar estabilidad económica para de esta manera, no se pierdan los empleos.

Indicó que hasta el momento no ha logrado comprender qué es lo que pretende el Gobierno Federal con las medidas que ha estado anunciado en los últimos días, ya que cada día es más difícil para los empresarios poder mantener su plantilla laboral.

“Nosotros estamos viendo cómo sacar adelante a nuestras empresas, a nuestros agremiados y evitando que se vayan a la quiebra, pues el Gobierno Federal no está dando soluciones”, dijo.

Aseguró que, ella desde el punto de vista empresarial, no ve mal que se repartan despensas, sin embargo, lamentó lo ocurrido en el municipio de Champotón, a tal grado que se cerraron los accesos.

Expresó que es momento de ayudar, no de estar vendiendo despensas ni estar sacando provecho de la contingencia y la necesidad que tiene muchos ciudadanos que lamentablemente se han quedado sin empleo.

Finalmente, dijo que el ciudadano en temporadas electorales sabrá hacia donde irá su voto, a quien se lo dará y como lo dará, por lo que aquellos que están pensando en temas electorales en esta temporada de ayuda, tiene un mal pensamiento.