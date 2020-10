Lamenta Canaco que extingan 109 Fideicomisos pero que el del Ejército crezca más del mil por ciento

Carlos Tapia López, Presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos (Canaco) en Campeche, lamentó que se tenga una noticia donde al Ejército Mexicano haya crecido su Fideicomiso hasta de un mil 48 por ciento.

En entrevista, comentó que esto no es noticia nueva, pues en el Presupuesto de Egresos del 2019, el Fideicomiso de las fuerzas armadas también recibió una fuerte cantidad de dinero.

“Desaparecen Fideicomisos de apoyo a la cultura, al arte, a la ciencia y tecnología, recursos para el Fonden, pero la verdadera sorpresa fue que la mayoría de los Fideicomisos desde el 2019 hasta la fecha han ido creciendo y han sido destinados para el ejército y que este recurso es para combate a la corrupción, la cual siempre ha sido su frase”, dijo.

Señaló que muchos de los programas del Gobierno Federal no cuentan con reglas de operación, no se menciona como se ejercen, además, no es de conocimiento público la manera en que se ejercen las licitaciones, los procesos de contratación.

Añadió que es importante que los ciudadanos tengan conocimiento sobre la manera en que se ejecutan muchos de los programas que reciben recursos públicos.

“Como sector empresarial es muy importante ver el destino de estos recursos y ahora es prácticamente conocido porque han ido creciendo, y creo la auditoria debería de observar y revisar que estos recursos se ejecuten de buena manera y no canalizar los recursos hacia un solo ente”, expresó.

Tapia López comentó que no solo el Ejército es el que necesita recursos, también hay otras Secretarías que necesitan este tipo de insumos, como por ejemplo, la Secretaría de Economía donde no hay presencia en el Estado, entre otras.

“Es de mucha importancia que oficinas del Gobierno Federal, tengan más presencia en el Estado, pues se necesitan trámites y otras acciones, pero esperemos que todos los recursos se apliquen de buena manera”, concluyó.