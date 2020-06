Lamenta Morena lentitud en Fiscalía: José Luis Flores

Que cite la Fiscalía a los presuntos responsables de la agresión en el DIF Municipal para concluir investigación y proceder

Aunque lamentó que el proceso de investigación es riguroso, el Diputado José Luis Flores Pacheco confió en que “ojalá pronto la Fiscalía General del Estado pueda citar a los que son probablemente responsables y se pueda llegar a una conclusión”.

Lo anterior, al opinar respecto del caso donde ciudadanos que acudieron al DIF Municipal Campeche, y fueron agredidos por un grupo de choque al parecer relacionado con el Alcalde Eliseo Fernández Montufar.

Enfatizó que si hay que seguir un proceso o protocolo, puede estar detenido por la sana distancia, “y no habría una natural participación de trabajo en las instancias”.

No obstante, el legislador y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, recalcó que aunque es un área primordial también se tomaron medidas para que no se propague el coronavirus.

-Ojalá pronto pueda saberse cómo va el procedimiento de manera oficial para que también los ciudadanos que presentaron su denuncia tengan esta seguridad que se les hará justicia ante las personas que fueron sus agresores – acotó.

De igual forma, a pregunta expresa, puntualizó que lamentablemente la percepción de la ciudadanía sobre la impartición de justicia y las denuncias relacionadas con todo tipo de delitos es que no procedían, “creo que ahora quizá ha cambiado porque se han hecho muchas campañas para denunciar. Hay que denunciar porque si no se denuncia no se sabe, y no pasa nada”.

Finalmente, y con relación a las agresiones en cuestión, el Diputado local subrayó que “ya que se están reanudando las actividades, ojalá que pronto podamos saber todos qué pasó con ese tema, para saber si el Ayuntamiento tuvo algo que ver. Hay fotos e imágenes que los comprometen y saber quiénes son los responsables de las agresiones de los ciudadanos que se manifestaron. Lo importante es que se traten de acercar al Fiscal y preguntarle cómo va. Yo trataré de preguntarle porque lo importante es que se arme bien el expediente, porque si no ser arma bien lo que ocurre es que se amparan y no para nada, para que se impongan las sanciones correspondientes y lo que no se vale es que haya agresiones a los ciudadanos”, remató.