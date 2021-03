Lamenta Vida Digna que Salud minimice la Pandemia

Lamentable que el Secretario de Salud busque minimizar la magnitud de las consecuencias del Sars-Cov2 señalo el Presidente de la Asociación Civil, Unidos por una Vida Digna, Diego Cervera Balam.Al explicar que existen gobiernos de otros países, así como la misma OMS quien catalogo como pandemia la llegada y el impacto del COVID19 al mundo, Cervera Balam califico de lamentables las declaraciones hechas el Secretario de Salud, José Luis González Pinzón en días pasados.

“Es alarmante que piense de esa forma porque va haber un descuido…y pues ya sabemos cómo somos los mexicanos”, dijo, pudiendo darse un nuevo brote de infección al no ser claros con el mensaje que se envía a la ciudadanía de Campeche.Agrego que de manera pública le ha hecho un llamado a González Pinzón para pues no solo existe el virus del Sars-Cov2 sino el VIH, los cuales pudieran afectar a toda la población si no se atienden de manera profesional.

Dijo que es muy preocupante que no se le tome con seriedad a lo que hoy vivimos, pues incluso se desconoce el móvil de la situación ya que algunos lo califican como un tema político y económico, por querer ahorrarse el dinero e invertirlo en campañas políticas, considerando esto como una maña arraigada.“Ojalá al secretario no le pase lo que, a los otros secretarios de salud anteriores, donde uno estuvo preso y otro por ahí guardado, ya sabrá el que hacer”, finalizo Cervera Balam, recordando además que actualmente estamos en el año de Hidalgo.