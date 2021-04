Lanza alerta SSP contra reto de violación, no sabían

En TikTok cualquier cosa se puede volver viral: los audios, las tendencias, las canciones, los filtros, y hasta supuestas amenazas. Lo último que ha salido de la plataforma es que el 24 de abril es peligroso para las mujeres, esto después que un supuesto grupo de hombres declarara esta fecha como un día nacional para llevar a cabo agresiones sexuales y violaciones.

El tema llegó a preocupar tanto, que muchos usuarios de la red social se pusieron a rastrear la información y, hasta el momento, no hay ningún video, texto o fotografía que confirme esa afirmación, donde el 24 de abril sería un día en que no habría consecuencias legales por violar o agredir sexualmente a alguna persona.

Incluso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) hizo un comunicado aclarando que no existe ningún “Día Internacional de las Agresiones Sexuales” ni nada que se le parezca.“La Unidad Cibernética de la SSC exhorta a los usuarios a no creer en este tipo de publicaciones, ignorarlas, no difundirlas ni compartirlas a través de los likes o retuits, pues existen personas maliciosas que con este tipo de mensajes conocidos como Noticias Falsas o Fake News, buscan generar pánico entre la ciudadanía, valiéndose de temas sensibles y dolorosos como la violencia sexual”, señalaron.En Campeche se mantiene gran opacidad respecto al tema, pues la Secretaría de Seguridad Pública no ha dado ningún tipo de comunicado para invitar a la ciudadanía a no caer en pánico.