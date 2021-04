Las convicciones de Inurreta, sus fortalezas: José Segovia

José Inurreta Borges tiene una gran ventaja sobre sus adversarios, tiene convicciones, no va de un partido a otro para lograr candidaturas, opinó el Presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Segovia Cruz.

El líder perredista, señaló que están listos y en espera del arranque de las campañas de alcaldes, diputados locales y presidentes de Juntas Municipales, donde acompañarán a todos los candidatos, quienes resultados de un proceso de análisis responsable entre los partidos que integran la coalición Va X Campeche.

Aseguró que irán con los mejores perfiles, con gente de trabajo consolidado que conoce su estado y que está listo para defenderlo de los turistas electorales y de quienes no hicieron bien su trabajo.

“Pepe Inurreta ganará el Ayuntamiento, me parece que sus adversarios no han tenido convicción que es algo muy importante para los campechanos… sí ellos ven que han pasado de partido en partido como Renato y Biby verán la falta de convicciones, me parece que llevamos un punto adelante porque hay convicción, pero sobre todo resultados”, externó.

Recordó que por ejemplo Renato Sales Heredia al igual que Layda Sansores llevan años viviendo fuera del estado, como para ahora decir que tienen las soluciones para todo; incluso el ex comisionado de Seguridad, pasó de ser aspirante a la gubernatura por el PRI en 2015 al PT y de allí a Morena en menos de un año.

Y en el caso de Biby Rabelo afirmó que su presencia es gracias a que promovió su imagen fuera de los tiempos establecidos y con la sospecha de haber usado recursos públicos para ello.

“Se dio a conocer que manejaba recursos del Ayuntamiento, infraestructura y personal para su propaganda como diputado, no debió haber pasado, pero bueno, aquí Pepe tiene convicción, creo que la gente lo sabe que no necesito de nadie para hacer bien las cosas”, apuntó.

Por ello, consideró que la coalición Va X Campeche, pero en especial el PRD está listo para dar la batalla más grande de la historia y respaldarán a todos sus candidatos, quienes se eligieron con responsabilidad, respetando su trayectoria y su militancia.

“Somos tres partidos con historia, muchas veces antagónicos, decidimos ser responsables con los candidatos que llevamos al proceso electoral, las propuestas que vamos a mandar al Congreso y a los Gobiernos cuando ganemos, la gente lo verá, no estamos improvisando no jugamos con candidatos y viendo que cachamos de los otros partidos, como sí lo hace Morena y Moci”, finalizó.