Las críticas del PAN, sólo quieren sobrevivir: Golib

Al pronunciar que Yolanda Valladares y Nelly Márquez solo buscan cómo sobrevivir al ya no figurar dentro del partido, Jhosué Rodríguez Golib, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que estas figuras políticas solo buscan cómo dividir a la militancia exigiendo la cabeza de Pedro Cámara tras los resultados de la jornada electoral.

Recalcó que no poseen la moral partidista para solicitar que Pedro Cámara renuncie a la dirigencia estatal, pues nunca se les vio presencia, aportación o respaldo antes, durante y después de las votaciones.

“Yo creo que Yolanda y Nelly pues en esta ocasión no sé si operaron con otro partido pero con el PAN nunca se les recibió el apoyo”.

Dijo que hasta ahora que el huracán ha pasado, salen a darse golpes de pecho en defensa del blanquiazul y rendir supuesto interés de su futuro, cuando expresó que si alguien pide la separación del cargo de Cámara Castillo debe ser un panista que ha estado involucrado desde los temas de campaña o que por lo menos sí haya brindado el respaldo al partido en los momentos cruciales de la contienda electoral.

“Yo creo que ellas están buscando cómo sobrevivir, y una forma es regresar al partido que ya lo tuvieron secuestrado tiempo atrás”.

Al respecto, aseguró que en todo caso, se le debe dar oportunidad a las nuevas generaciones o bien, a militantes que realmente se encuentren comprometidos con el PAN, no solo por conveniencia, amistad o por etapas.

Rodríguez Golib planteó que no defiende ni ataca a nadie, sino hace un llamada a analizar el momento que atraviesa el partido después de la elección y juntos, en unidad, definir un plan de acción a futuro, ya que en 3 años se vendrá otras elecciones.

“Creo es su chamba de ellas (Yolanda y Nelly), se han manejado de esa manera, del escándalo, pero el PAN es unidad, el panismo es apasionado en cada elección pero es parte de la democracia y la esencia del partido, pero no se trata de solo dar golpes en medios y redes, no suma, resta. Ellas siempre han tratado de ser así, si no están en el poder nadie puede ser mejor que ellas”.

Al preguntarle si levantará la mano para postularse como posible candidato para la renovación de la dirigencia estatal del PAN en noviembre de este año, Jhosué Rodríguez insistió en que los tiempos marcarán la pauta de cómo llevar los procesos internos, recalcando que en estos deberán prevalecer los acuerdos y el consenso.

“Siempre estoy en el punto de la unidad, siempre en diálogo, los militantes ya están cansados, antes en la juvenil veíamos a los grandes dirigiendo en los partidos, pero cometieron varios errores como aciertos, lo que hoy tengo de experiencia poco o mucha siempre he dicho que la división no genera nada positivo al partido”.