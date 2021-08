Las emociones en tiempos del Covid

SONDEO

Al hacer estas preguntas: ¿Te sientes deprimido (a) por estar encerrado por la pandemia?, ¿En ese encierro cuál es el pensamiento más loco que ha pasado por tu mente?, ¿El suicidio es algo que esté en la mente del encierro?

Mónica Zapata dijo: No gracias a Dios, ninguno, trato de mantenerme ocupada en labores de la casa, mi trabajo y mi familia, en mi no.

Diego Cervera contestó: Me puse triste por proyectos atrasados, pero no en estado de depresión, no pensamientos locos, realmente disfruté el encierro, pienso que depende de muchos factores para tener pensamientos suicidas, afortunadamente no atravesé nada de eso.

Fabiola Salas respondió: En mi caso trabajaba cuando se cerró absolutamente todo y no me sentí deprimida, que tal vez sería la última vez que todos convivieran o salieran a pasear por las calles, que lo que vendría sería peor, el suicidio pasa cuando una persona está emocionalmente mal y encima tiene el encierro, no busca salida y recurre al suicidio

Josué Canché dijo: Pues como tengo que salir por necesidad no aplica, más es un poco deprimente que las empresas se aprovechen de la situación y necesidad de la gente pagando miserias y exigiendo de más.

Leonel Navarro contestó: Pues deprimido no porque yo trabajo y ahí me entretengo, además de tener comunicación familiar, desgraciadamente el suicidio es más latente en los jóvenes de hoy, si les afecta el encierro.

Daniel Kantún respondió: Deprimido no, solamente algo aburrido porque pues no puedo salir a disfrutar con mis amigos, pues ninguno, me distraigo trabajando lo poco que he podido, en casa disfruto viendo Netflix y estar con la gente con la que convivo, para nada he pensado en eso, pero es una realidad que el suicidio a aumentado detonado por la pandemia.