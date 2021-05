Las novedades de una nueva mañanera

Hernán ARANDA GONZÁLEZ

El presidente sale a su mañanera con el “outfit” acostumbrado: traje holgado, cuello de la camisa más amplio que la circunferencia de su propio cuello, corbata torcida a la izquierda, de color entre rojo y zanahoria desde la visión retinopático-daltónica del columnista.

Exhibe un escrito del gobierno estadounidense solicitando información de Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero. “…Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores”, dice.

En sentido inverso, López Obrador ordenó una nota diplomática reclamando que organismos de ese país financien a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”. La califica de “grupo político disfrazado de asociación civil”, a pesar de haber exhibido casos como el de la Estafa Maestra que tanto beneficio mediático le ha aportado.

De paso, el presidente arremetió contra el Banco de México. Reclama opacidad en su manejo. Argumenta que no es un asunto de economistas -él es un economista según su título de la UNAM- y corresponde a todos los mexicanos, al pueblo “bueno y sabio”.

Una breve consulta a la página de transparencia del organismo correspondiente al pasado catorce de mayo reporta una disminución en la reserva internacional por cuatrocientos ochenta y cuatro millones de dólares, y un saldo acumulado deciento noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco millones de la divisa verde.

Lo que no encontramos es lo referente a los remanentes que reclama, dónde y cómo se generan y, en última instancia, cuánto representarían para las finanzas públicas y para los programas asistenciales de la administración.

López Obrador deja claro que se opone a que su presidente repita en el cargo, y ya tiene candidatos para sucederlo. Reclama que los funcionarios de Banxico se retiren con altísimas pensiones que ni en sueños alcanzan los jubilados degradados a UMAs.

A menos de dos semanas de los comicios más importantes de lo que va de la administración y de la historia reciente, nuevas judicializaciones y nuevos sainetes políticos se van sumando en la 4T para tratar de convertirlos en votos, y por qué no, en tablas de salvación para mantenerse a flote.

Cómo vamos en las campañas

Con altibajos, pero de cierta manera tranquila y civilizadamente estaban avanzando las campañas, en particular las relacionadas con la gubernatura, hasta el pasado viernes siete, en ocasión del debate celebrado en el Centro de Convenciones.

Ya ha sido dicho y repetido que, salvo uno de los candidatos que expuso sustancialmente mejor sus proyectos y propuestas, el resto de los aspirantes se la pasó insultándose, descalificándose, y acusándose de todo. La reyerta no terminó ahí y aquella noche.

Pese a que muchos campechanos lo sospechaban, no tenían idea clara de lo que sobrevendría al paso de las semanas. Dos candidatos, la de Morena y el del Moci, se han enfrascado en una guerra de mutuas afrentas, basados en sus respectivos desempeños como alcaldes.

Dejando de lado la conexión con los ciudadanos y la conquista de su voto, Eliseo viajó para tomarse la foto junto a una de las obras de Layda en su administración: las escaleras eléctricas, de las que mucho se habla pero no se sabe a ciencia cierta a dónde van y para qué sirven.

Los morenistas, por su parte, reviraron con golpes contundentes. Videos de predios en los que se supone funcionaron empresas “fantasmas”. Denuncias ante la Fiscalía por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Ajeno al conflicto, el de la Coalición “Va X Campeche” compuesta por PAN, PRI y PRD, Christian Castro Bello, se ha desmarcado del pleito y minimizado la “acusación” de ser “sobrino de Alito”. Sin perder el paso, cada día y en cada gira, consolida su personalidad y aumenta su distancia de los dos rivales más notorios. El seis de junio veremos los resultados.

… Y ALGO MÁS

Nos dieron la mano y arrebatamos los píes

Era una frase muy común entre los campechanos del siglo pasado. De ese modo se referían a las actitudes de quienes en franca desobediencia o lamentable carencia de empatía y civilidad, mal entendían o desatendían el mensaje y no cumplían con ciertas normas legales 0 sociales.

Lo anterior es exactamente aplicable desde el punto de vista del informe técnico correspondiente al viernes veintiuno de este preocupante mes de mayo. En casos positivos de Covi-19 confirmados en todo el estado, casi nueve mil, las cosas están para preocuparse.

No hay que olvidar que hace apenas unas semanas, con semáforo epidemiológico en verde, los campechanos hablábamos de cuatro o cinco casos cada día. A la presente fecha, los números han variado y aumentado la positividad de los enfermos hasta en un trescientos por ciento.

La respuesta no se ha hecho esperar por parte de las autoridades. Sin dilación nos regresaron al semáforo en color amarillo, en detrimento de cuestiones de carácter comercial y económico, y hasta de la vida en familia. Ya ni tocar el tema del retorno a las clases presenciales.

Ni con quién pelear que no sea con nosotros mismos por relajar los cuidados, dejar de observar las medidas de prevención y desacatar las recomendaciones oficiales. Si continuamos por ese camino, seguiremos retrocediendo hasta el semáforo rojo. No supimos entender, y cuando nos dieron la mano, arrebatamos los pies.

Oportuna y prudente aclaración

Al contrario de lo que sucede en otros sitios y en otros ámbitos, el gobernador del estado, Carlos Miguel Aysa González, desde el inicio las campañas electorales, sin descuidar su responsabilidad, se ha abstenido de publicitar sus actividades oficiales. Así se comprometió con su firma ante el presidente, y él sí está cumpliendo.

No obstante, quizá inducida por gente ociosa o mal intencionada, la discreción del mandatario la atribuyeron a un mal estado de salud, lo que hizo que el gobernador se decidiera a dejar un momento de lado la institucional discreción para aclarar las cosas. Estas fueron sus prudentes declaraciones:

“La publicación que ha estado circulando en redes sociales sobre mi estado de salud es totalmente falsa. No estoy enfermo y gozo de cabal salud; yo continúo trabajando, como todos los días, desde mi oficina de Palacio de Gobierno, atendiendo los temas prioritarios de salud, seguridad y protección civil”.