Las ventas no alcanzan para repunte: papelerías 

El empresario y dueño de la papelería “El Sinodal”, Héctor Gabriel Hau González, señaló que a pesar de los señalamientos de los líderes empresariales acerca de que han aumentado la venta en los útiles escolares, esto se han mantenido desde inicios de año, por lo que de momento no es posible hablar de una recuperación económica puesto que aún no se ha visto un repunte significativo en la adquisición de materiales educativos.

“Las ventas se han mantenido como desde cuando inició la pandemia, no se ve que haya o que vaya a haber un repunte significativo en las ventas, porque quizás si se hizo el anuncio de que se regresará a las clases presenciales, la gente aún está a la expectativa de si van a entrar a clases o continuarán con las clases a distancia, para saber si hacen o no la compra de los útiles escolares”, dijo Hau González.

Señaló que lo poco o mucho que han logrado vender fue gracias al periodo vacacional que acaba de terminar, sin embargo, cuando se inician los periodos escolares incrementa en menor medida las ventas que pueden presentar pero no para considerarlas un repunte económico, o una variación muy significativa a la que se presenta en lo que va del año.

“Que las autoridades escolares todavía no hayan dado a conocer una lista de útiles escolares para trabajar en un modelo educativo presencial o virtual, genera incertidumbre porque los padres de familia no cuentan con una lista para adquirir los materiales necesarios para que sus hijos tomen clases, entonces los papás compran lo que ellos consideran necesario más no lo que se requiere para tener un buen aprendizaje”, manifestó el empresario papelero.

Manifestó que al no haber certeza en el regreso presencial a las clases, no se hace compras ya definidas, por lo que se hacen compras esporádicas de materiales como libretas, lápices, pumas o borradores, ya que los materiales educativos variarán del grado escolar en el que se encuentren en los menores.