Lavalle y Caraveo no son los únicos campechanos, también Pozos: Márquez

Nelly Márquez Zapata, actual Diputada local, también señaló a Jorge Luis Lavalle Maury como una persona sin mucho compromiso político. Expuso que las investigaciones sobre este caso deben salir de los mediático para sancionar a los que resulten responsables.

Mencionó que sí el video fue grabado en las oficinas del Senado, el entonces jefe de Caraveo Opengo, Lavalle Maury, debe saber quiénes son los que aparecen allí y el destino del dinero.

“Sí no lo citan hay algo raro, en el Senado hay un control para que entres y esa autorización la da el Senador, no puede decir que no sabía o que lo engañó su Secretario”, mencionó.

Para la diputada, Lavalle y Caraveo no son los únicos campechanos que deben comparecer ante las autoridades, “la Secretaría Técnica la presidió otro campechano después de Jorge Lavalle, Raúl Pozos Lanz y dejó a Rafael Caraveo… igual a Raúl Pozos lo tienen que citar a declarar”.