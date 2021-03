Layda apoya a bandidos y violadores

Dónde queda la moral de una mujer que aspira a la gubernatura del Estado y que además dice estar a favor de las féminas, afirma Acisclo Paz

Los años de edad hace cambios en las personas adultas, las cuales cambian de opinión o bien se les olvida los compromisos con quienes los rodean, eso es lo que pasa con Layda Sansores Sanromán, quien en el Día Internacional de la Mujer respalda y brinda el apoyo a un bandido y violador como lo es Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero.

Y no solo es eso, sino que también falta a su palabra al decir que en el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no hay cabida para los corruptos, estafadores y vividores de la nación, sin embargo, a lo largo de los poco más de dos años del actual gobierno federal, se observa una serie de irregularidades en las dependencias federales, donde sus funcionarios son quienes se enriquecen acosta de los ciudadanos, informó Acisclo Paz López, presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PDR) en el municipio del Carmen.

El líder del Sol Azteca en la isla dijo que donde queda la palabra y el apoyo moral de Sansores Sanromán hacia las mujeres que fueron violadas por un delincuente de la nación, y aunque diga que eso es falsedad de las mujeres que denunciaron a Félix Salgado, dónde queda la moral de una mujer que quiere ser gobernadora por Campeche y dónde dice estar con las mujeres del país.

-Nadie más puede ponerse en el lugar de quienes fueron víctimas de violación, pero a la candidata de Morena a la gubernatura por Campeche, poco le importa que las leyes se apliquen, así como de nada sirve decir que no habrá tolerancia a la corrupción, como dijo Andrés Manuel López Obrador, pero la realidad es otra, porque hasta él apoya al morenista violador, además que el poder por el poder sigue de manifiesto, el cual es aplicado a quienes están al mando del país y del que solo utilizan al pueblo.

Otra de sus amenazas de Layda Sansores es que de ser gobernadora, en Ciudad del Carmen hará una limpia, y quienes no sean naturalizados de la isla serán sacados y regresados a su Estado. Lo que no sabe o no quiere reconocer es que en la isla son pocas las familias locales que quedan y hay más de quienes llegaron desde hace poco más de 30 años. Podría ser que la señora no está cuerda, porque dice cosas fuera de lo normal, así como sus 75 años le pesan, finalizó el político.