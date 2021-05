Layda denuncia penalmente a Eliseo y niega acusación de El Universal

“El león cree que todos son de su condición”, con este refrán popular Layda Sansores San Román candidata de Morena a la gubernatura de Campeche se desmarcó de la supuesto denuncia que habría sido presentada en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su edificio digital del 21 de mayo, el diario el Universal publicó la columna del periodista Mario Maldonado quien hace referencia a la supuesta querella interpuesta contra la ex alcaldesa de Álvaro Obregón.

Sostuvo que la Fiscalía recibió la denuncia por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilegal de atribuciones y facultades. Menciona que la tres veces candidata perdedera al Gobierno de Campeche y sus colaboradores otorgaron obras y contratos a empresas que han sido señaladas como irregulares por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De existir esta demanda, sería paralela a la que Morena hizo en contra de Eliseo Fernández Montúfar candidato de Movimiento Ciudadano y con quien Sansores San Román se ha enfrascado en una guerra de acusaciones, que van desde su desempeñó gubernamental hasta temas estrictamente personales.

En presencia de Mario Delgado Carrillo presidente nacional de Morena, a la candidata se le preguntó por la mencionada publicación.

“Que lo compruebe, que lo compruebe, no tenemos nada y nosotros no tenemos ninguna denuncia, que hayamos… nada que nos hayan manifestado, inventan, inventan y ustedes son muy candorosos y lo creen, investiguen primero, porque, yo no tengo nada, no debo nada, no me traje nada, no me compre nada, durante todo mi periodo como alcaldesa, así que no me pueden decir que nosotros hemos desviado y que operaciones ilícitas, cree el león que todos son de su condición”, externó.

Ayer en compañía de su presidente de partido, el equipo de Layda Sansores confirmó que ha procedido legalmente contra Eliseo Fernández Montúfar, quien habría usado empresas fantasmas para simular operaciones y desviar recursos del erario.