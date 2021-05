Layda es corrupta y Eliseo debe estar en la cárcel: Eduviges de la Cruz

Por la mañana del miércoles, el Coordinador de la sección 079 del PRI, Eduviges de la Cruz Breck, convocó a diferentes medios de comunicación para manifestarse, en compañía de otros simpatizantes, a favor del candidato a la gubernatura de la coalición “Va X Campeche”, Christian Castro Bello. Destacó que es el único aspirante al que los campechanos no pueden reclamarle nada.

De igual manera, aprovechó para expresar su inconformidad con los candidatos de Movimiento Ciudadano, Morena y PT.

“Eliseo Fernández Montufar debe estar en la cárcel porque es un gran peligro para Campeche, exigimos que den a conocer claramente los contratos. Él no los ha mostrado ni los va a mostrar, entonces ¿qué tanto ocultan? ese tipo debería estar en el bote.

En cuanto a Layda Sansores que ya presentó su 3 de 3, no solo es declarar, sino que sea aprobado, ¿exigirán que también muestres sus verdaderas propiedades? se dice que tiene más de 35 o 36 propiedades en diferentes estados del país.

Layda es una corrupta de primera línea, así como pueblo lo digo, ella es una mujer corrupta, no solo en Campeche sino en el país, esa declaración 3 de 3 no es cierto, ahí no declaran realmente todas las riquezas que tiene”, manifestó Eduviges de la Cruz Breck.