“Layda es una mercader en tierra de ciegos y no pudo aportar su cuota de sangre a la política como pretendió”: Abraham Bagdadi

* Vende a gritos lo que puede y troquela fanáticos * No soy líder moral del PRD * Aysa tomó un gobierno en tiempos difíciles, no ha habido catástrofes * Si va la gran alianza, sí hay carro completo

Abraham Bagdadi Estrella, es dueño absoluto del PRD. Es un efectivo operador político. Entre dientes se dice que tuvo que soportar el desdén, arrogancia, prepotencia de imposición de su comité nacional, cuando le enjaretaron a Layda Sansores, a Guillermo Del Río y a Álvaro Arceo Corcuera. Viene de la vieja guardia de los “izquierdosos”, ha capoteado todos los temporales dentro de su partido. Ha librado batallas periodísticas después de zafarse de esa vieja costumbre de “hacer las notas, endilgarlas y publicarlas”. Y como la Puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo. De buen talante siempre, es un “fajador” de la política, se acomoda bien en los conflictos y los administra por lo que siempre saca provecho. Ha sido legislador local y federal. Entre bromas y veras lo comparo -a excepción de la fortuna-, con los Mouriño cuando compraron la franquicia del PAN y luego se las arrebató Yolanda Valladares y Eliseo, a diferencia con Bagdadi, ni Layda ni nadie ha podido desplazarlo de la franquicia del sol azteca. Es tipo conocedor de la política local. Cuando muchos actuales no habían nacido ya el “dueño moral” (no quiere que le diga líder), del PRD, ya andaba en la grilla. Me parece interesante su postura. Los dejo con él.

El Sur de Campeche.- ¿Tu diagnóstico del momento preelectoral que se vive, respecto al año electoral que se desarrolla para la elección del 6 de junio?

Abraham Bagdadi Estrella.- Es un momento complicado para Campeche, creo que después de 1997 en donde el PRD estuvo a punto de ganar la gubernatura, la sucesión gubernamental no había sido tan compleja, porque en 2003, por ejemplo, el PAN tenía que posicionar un candidato y posicionarlo para competirle al PRI, en 2009 el PRI tenía un candidato muy fuerte que era el mejor posicionado y el PAN, aunque con un candidato fuerte no era el candidato a vencer, sino en posición de retador. En 2015, las condiciones del PRI eran inmejorables con un candidato muy fuerte. Pero ahora en 2021 el PRI se presenta con grandes expectativas y con un candidato que es secretario de despacho en el ánimo de los electores. Entonces, el PRI aunque gobierna del estado, viene empujando desde atrás, mientras MORENA tiene el lugar que AMLO les ha dado, las fortalezas de los programas sociales y la estructura del Gobierno Federal. En los años 70 la izquierda combatía a un Partido de Estado; hoy combatimos a un Estado convertido en Partido.

ESC.- ¿Tus escenarios desde la perspectiva de dirigente moral del PRD? ¿Te puedo calificar así?

ABE.- Pues no me gusta el término de dirigente moral, porque hablar de moral es muy subjetivo y porque la moralidad no es un asunto que se deba imponer a nadie, imponer moral es uniformar el pensamiento social y con eso no estoy de acuerdo. Ahora bien, creo que existen varios escenarios: el primero es que cada Partido inscriba a su candidato y compita por sí mismo, este es el escenario menos probable creo, fundamentalmente porque todos están de acuerdo que las alianzas serán vitales en esta contienda electoral. El escenario óptimo es que se formen dos grandes bloques, el compuesto por el PAN-PRD y desde luego el PRI. ¿Por qué incluir al PRI? Esto es fácil de explicar, muchos nos hemos crecido combatiendo el presidencialismo a ultranza de López Mateos, Díaz Ordaz, López Portillo, Miguel de la Madrid o Salinas de Gortari. Ese presidencialismo viejo le hizo mucho daño a México e impidió el desarrollo de la democracia. Hoy ese viejo presidencialismo lo representa MORENA que es el PRI más arcaico y obsoleto que (ya) habíamos dejado atrás hace muchos años. Entonces aliarse con el PRI como tal, es para combatir al viejo priísmo. Parece una contradicción pero no lo es, esta es la paradoja que nos presenta la realidad de hoy y en un acto de responsabilidad con el país debemos detener cualquier intento de instaurar una dictadura en México. Esa es nuestra responsabilidad histórica.

ESC.- Por tu partido han pasado Layda, Álvaro Arceo, Guillermo Del Río, para ser candidatos externos a la gubernatura. Han arañado la posibilidad de gobernar con candidato prestado. ¿Cómo debemos -entonces- entender tu función y la del PRD en Campeche?

ABE.- La función del PRD desde su fundación en 1988 ha sido la de darle a la sociedad la oportunidad de acceder al poder siendo un instrumento para que la sociedad civil tenga una vía de acceso a los diversos cargos públicos. Por eso el PRD fue el primero en nombrar candidatos externos en sus candidaturas, es decir, candidatos ciudadanos que no estaban afiliados al Partido. La Intención era aglutinar en un Partido al mosaico social y cultural del país para combatir a un Partido hegemónico que no permitía el desarrollo de la democracia nacional. Y lo logramos con creces. En Campeche, los avances democráticos que hoy tenemos no podrían concebirse sin el PRD que abrió sus puertas a Guillermo del Río para que fuese candidato a Senador en 1994 y que por primera vez un partido de oposición en Campeche ganó un Senador que no estaba siglado por el PRI, aunque sí era una escisión de este Partido y sacó 50 mil votos en un tiempo en que la gubernatura se ganaba con cien mil votos. En 1997 el PRD vuelve a abrir sus puertas a otra escisión priísta y postula a Layda Sansores a la gubernatura del Estado y aunque Layda había sido adversaria en la elección anterior al Senado de la República, de Guillermo Del Río, ya que compitió por el PRI, tres años después las condiciones eran diferentes y el PRD duplica la votación de 1994 llegando casi a los cien mil votos disputando voto a voto la gubernatura con el Partido gobernante. El PRD ha sido un instrumento social para generar democracia y lograr que los ciudadanos accedan al poder público, esto dicho de forma categórica y sin ninguna duda. Es historia y práctica diaria.

ESC.- ¿Vas a alinearte a la decisión de la dirigencia nacional de tu partido o van a seguir siendo contrarios al tricolor?

ABE.- Nosotros en Campeche tenemos nuestra propia estrategia y la hemos compartido con la dirección nacional para generar una ruta única, en eso estamos plenamente de acuerdo. Nosotros no seremos ni contrarios ni afines a color alguno solo al amarillo, pero tenemos coincidencias con todos aquellos que estén dispuestos defender derechos humanos, mejor distribución de la riqueza, soberanía nacional y no entreguismo al viejo y arcaico imperialismo norteamericano, que rechacen el presidencialismo y coincidan con un país democrático.

ESC.- ¿Tu pronóstico respecto a la gubernatura de Campeche. Al congreso y las alcaldías?

ABE.- Esto va a depender de como se organicen las alianzas, qué candidatos postulen y como caractericen al personaje que la sociedad quiere ver y escuchar. Si se conforma una gran alianza entre PRI-PAN y PRD, es muy probable que el candidato postulado por esta alianza obtenga el triunfo sin duda.

ESC.- ¿Crees que vuelva a ganar Morena los dos distritos federales electorales?

ABE.- No lo creo, la elección será muy competida pero es posible que ante una gran alianza pierda los dos distritos federales.

ESC.- El PRD, ¿a qué aspira en Campeche si el PRI ya pronosticó que va por carro completo? ¿Van a aliarse al tricolor contra Morena?

ABE.- La alianza en la que participe el PRD será en contra de MORENA, no veo al PRD aliarse con lo más vetusto y rancio del viejo priísmo y que está representado por AMLO que además gobierna con las jerarquías eclesiásticas, sobre todo, protestantes, a quienes les ha dado poder, dinero y Partido propio.

ESC.- ¿Crees que el PRI logre su apuesta de carro completo o va a tener que ceder espacios?

ABE.- Nadie en Campeche tiene posibilidades de tener carro completo, eso en las condiciones políticas actuales no solo es imposible, sino hasta un error mencionarlo, quien lo que sí creo es que quien puede tener carro completo, es la gran alianza que se conforme en donde, desde mi punto de vista el PRI debe estar incluido.

ESC.- Obvio, no está Amlo en la boleta, ante la prospectiva de Moreno Cárdenas que va por todo… ¿qué futuro le auguras a Morena en Campeche?

ABE.- MORENA tuvo la desgracia de llegar al poder sin ser un Partido consolidado, llegó siendo un movimiento amorfo, sin ideología definida, sin rumbo, aglutinados y sostenidos solo por Andrés Manuel; por eso intentan a toda costa que AMLO participe, ya sea en la consulta para enjuiciar expresidentes que perdió esencia o adelantando la revocación de mandato. Eso generaría una percepción en los electores que estarían votando por AMLO y llevaría votos en cascada para MORENA. Tiene además MORENA los programas sociales que no son otra cosa que dinero repartido de mano en mano para generar lealtades y votos comprados, que serán movilizados por un ejército electoral pagado con recursos públicos pero nombrados por la Presidencia de la República y los llaman servidores de la nación. Cualquier Partido o Candidato que cuente con todo esto es el enemigo a vencer porque es el gobierno mismo contra el que se está compitiendo de forma absolutamente inequitativa.

ESC.- ¿Y al PAN?

ABE.- El PAN de forma tradicional ha tenido nichos electorales importantes en Campeche, los ha mantenido independientemente de las condiciones políticas. Creo el PAN mantendrá esos nichos o disminuirán de forma mínima.

ESC.- En el 2018 no lograron ponerse de acuerdo con el PAN ¿cuáles serían las condiciones para que ahora sí suceda para ir contra Morena?

ABE.- En 2018 pudimos hacer la alianza, la gran enemiga fue la soberbia. Hoy eso ha cambiado, todos estamos hablando como pares, de iguales a iguales y todas las ideas y propuestas están siendo escuchadas. Básicamente porque tenemos una gran coincidencia: que en Campeche no se reproduzcan gobiernos de ocurrencia que lleven al cierre de empleos y supriman recursos a los municipios; tampoco que se instaure un gobernador que sirva de incondicional a AMLO, para entregarle el presupuesto estatal como tributo y prueba de incondicionalidad. Eso no.

ESC.- Luis García es diputado por el PRD, pero deja a tu partido. ¿Traicionó al PRD o a ti?

ABE.- A nadie. Sabíamos que eso iba a suceder, se hizo un pacto de no agresión, ir en unidad durante el proceso electoral y se cumplió. Después de eso cada quien quedaba en libertad de tomar sus decisiones. El PRD atravesaba un cisma muy importante con AMLO tratando destruir al PRD con todo y muchos militantes estaban definiendo posiciones. Todos entendimos eso y respetamos la decisión tomada.

ESC.- Ahora ¿quién va como diputado pluri en el número uno, tú hija?

ABE.- No lo sabemos, pero será quien genere consenso, no podemos darnos el lujo de ir divididos a la elección, pero no solo eso, sino también quien tenga trabajo político consolidado y liderazgo. No habrá improvisaciones.

ESC.- Un balance desde la postura del PRD, del ayuntamiento de Campeche, ante el abandono manifiesto de la ciudad, ¿por ejemplo?

ABE.- Pues que es un error llegar al poder y luego no cumplir, creo que ningún gobierno tendrá cien por ciento satisfechas las demandas ciudadanas. Pero cualquier avance debe ser notorio y comprobable. Hay que priorizar las necesidades sociales y evitar obras suntuosas mientras existan personas que requieran trabajo, salud o servicios públicos básicos.

ESC.- ¿Me puedes hacer balance del Gobierno de Aysa González, respecto a resultados y gobernabilidad ante las elecciones?

ABE.- Aysa González tomó un gobierno a más de la mitad del camino, creo que para haberlo tomado en esas condiciones se ha logrado la estabilidad y ha sido librando una de las épocas más complicadas por las que ha atravesado, no solo Campeche, sino la humanidad completa incluida la economía. No ha habido una catástrofe en Campeche aunque las condiciones están dadas para ello. Incluso, Campeche ha sido la entidad mejor librada en todos los sentidos y no creo que sea por suerte, la suerte es inexistente, la realidad objetiva tiene que ver con acciones concretas y toma de decisiones a tiempo y en el sentido adecuado.

ESC.- Layda tiene su 19 de octubre no se olvida. ¿Lo compartes? ¿Por qué?

ABE.- Layda es una mercader en tierra de ciegos. Vende a gritos lo que puede. Es su forma de operar, el 19 de octubre es una creación de ella misma y hubiera sido peor si los hechos de sangre hubieran dejado muertos que es lo que ella buscaba. Incluso en una reunión del CEN del PRD ella dijo que Campeche no había aportado su cuota de sangre al país porque en el movimiento de 1968 no participó. Crea fanáticos y los adoctrina, crea sus nichos electorales con fanáticos lo que menos quiere es gente pensante.

ESC.- ¿Crees que hayan reelecciones de algunos o muchos diputados?

ABE.- No serán demasiadas porque para ello se requiere que el mismo Partido los postule, en la reelección “el chapulineo” no aplica.

ESC. ¿Cuál será el aporte y futuro del PRD en estas elecciones?

ABE.- El aporte será trabajar para que se conforme una gran alianza y participar activamente en ella para que la democracia se mantenga y avance, para que Campeche no tenga un peor destino del que le ha tocado tener.

ESC.- ¿Vas por alguna candidatura? ¿Estás en tiempo y forma para hacer campaña o serías otra vez pluri?

ABE.- Si le tocara al PRD competir solo pelearía para ser candidato a gobernador, en una alianza jugaría el papel que históricamente me toque y trabajaría con todo para que se gane. Si en el PRD hay condiciones para ser candidato de representación proporcional en un lugar con posibilidades, desde luego lo aceptaría, pero no estoy trabajando para ello.