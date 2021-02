Layda está equivocada con PGL, acusa Chava Farías

Layda Sansores San Román se equivoca al defender a una persona con señalamientos de desvíos de recursos durante su gestión como presidente municipal de Carmen, opinó el Alcalde de Candelaria Salvador Farías González.El precandidato de Acción Nacional (PAN) a la Diputación federal en el Distrito 02, lamentó que el mismo ex panista Pablo Gutiérrez Lazarus esté involucrado en la agresión que sufriera el reportero de Mayavisión Kevin Rocha tras el acto de cierre de precampaña de la aspirante morenista.

Farías se pronunció porque las campañas que arrancan a mediados de marzo se lleven con respeto, privilegiando la seguridad de la gente y entender que ya es difícil lidiar con el COVID-19 como para generar un ambiente de temor entre la gente.

“Yo creo que, a la prensa, a la prensa no hay que golpearla, no hay que decirle nada, porque ellos son los que difunden los que hacen o quieres expresar, entonces, yo veo un poco raro, los problemas en ese sentido”, declaró.Añadió que el ex alcalde que aparece en los videos que circulan en redes sociales, debería evitar mayores conflictos y concentrarse en su defensa legal. En tanto que Layda Sansores tendría que investigar a quienes cobija.

“Tenemos un problema en Carmen, sabemos que era un ex presidente del PAN, que es Pablo… que lo está defendiendo a capa y espada de que no tuvo problemas en Carmen, siendo que hay una deuda de más de 300 millones de pesos, ella como precandidata a la gubernatura no debe de defender a una persona que desvió recursos, que vivió problemas allí, yo creo que, en vez de ir bien, vamos mal, allí en esa precampaña de nuestra amiga Layda”, opinó.

El tres veces alcalde de Candelaria, destacó que la violencia que Morena vive al interior de su partido, donde no se ponen de acuerdo en la definición de candidatos, ni en sus dirigentes, se refleja en su actuar hacia afuera con la sociedad.

Insistió que de por sí será difícil que los campechanos salgan a votar por temor al COVID-19, como para también generarles dudas sobre su integridad física a la hora de encontrarse con quienes aspiran a representarles.

Por último, el aspirante de la coalición Va X México (PAN/PRI/PRD) pidió a los partidos y próximos candidatos a procurar una campaña de respeto, donde privilegien la salud y la seguridad de todos, incluyendo a los representantes de los medios de comunicación.