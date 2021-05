Layda no debe usar la imagen presidencial en campaña

Sondeo

En un sondeo realizado por El Sur de Campeche para conocer la opinión ciudadana respecto a que Layda haga mención del Presidente y los programa federales para ganar votos, preguntamos lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo en que Layda Sansores use programas federales en campaña para tratar de captar votos? y, ¿Está usted de acuerdo en que Layda Sansores use la figura del Presidente López Obrador para colgarse de él en su campaña? Los campechanos coinciden en no estar de acuerdo.

Óscar Pech contestó que no está de acuerdo debido a que no tiene por qué hacer mención de una obligación del gobierno federal para su campaña y dijo que sí está de acuerdo en mencionar al Presidente porque es obligación de todos saber qué hace.

Ángel Chablé Segura no está de acuerdo, ella debería hacer sus propias propuestas, tampoco debería usar la figura del Presidente, visualmente la gente se identifica con él pero no debería ser.

David Cu Medina no está de acuerdo pero qué político no lo ha hecho. Dijo que hacen eso y más.

Eduardo Canul respondió que no está de acuerdo porque no se le hace correcto que use el nombre de otra persona para campaña. Y que use programas federales para su campaña igual dijo que está mal.

María Angélica Tacú Paredes dijo que no está de acuerdo en usar los programas federales y tampoco está de acuerdo pero ella no se cuelga del Presidente.