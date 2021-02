Layda no vino a unir sino a imponer: NT

El precandidato a la alcaldía carmelita por RSP, que muchos ex morenistas abandonaron ese partido decepcionados de Sansores Sanromán

El precandidato a la alcaldía de Carmen por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Gustavo Novelo Torre, aseguró que Layda Sansores Sanromán, llegó de la Ciudad de México para imponer a falsos morenistas en lugar de unir como intenta hacer creer, por lo que tachó a Morena como una cuna de la corrupción.

El ex morenista afirmó que muchos de los militantes de este partido se sienten decepcionados de Sansores Sanromán, quien les mintió con la promesa de un cambio verdadero, pero lo que realmente hizo fue desplazar a los verdaderos luchadores sociales para colocar a lo peor de cada partido que solamente busca protección bajo el manto morenista.

“Yo de ese partido me fui porque como muchos creímos que Layda venía a hacer un cambio, pero vemos que es una mujer ambiciosa que no le interesa sacar y desplazar a quien sí ha trabajado por un cambio, con tal de meter a priistas, panistas y la peor política que hoy se encuentra en Morena, con tal de sacar beneficios personales”, dijo.

“Hoy la gente luchadora que busca un cambio verdadero ha huido de Morena, porque saben que no hay progreso, no hay una lucha real. Si hay muchas pero internas, de poder, de ambición, de ver quien sí y quién no. Por eso Morena en Campeche no es la esperanza, porque han corrompido todo con la clase política que hoy está al frente”, añadió.

El activista aseguró que la sociedad carmelita y de toda la entidad se ha dado cuenta de esta realidad y por ello, es que no hay un gran apoyo a este partido como ocurrió en 2018, pues hoy quieren reciclar a gente que traicionó, dañó y dejó en la “lona” la economía del Estado y país.