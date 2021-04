Layda Sansores es irresponsable: Marko Cortés

El Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, tachó a Layda Sansores San Román de irresponsable, al pretender venir a gobernar un estado, donde si bien nació, nunca ha radicado, ni ha hecho carrera profesional o aportado algo para su desarrollo.

En Ciudad del Carmen, a donde llegó primero para respaldar a los candidatos de la coalición Va X México y Va X Campeche (PAN/PRDI/PRD), se le cuestionó por el caso Odebrecht y los vínculos con el ex Senador panista J.L.L.M. quién se encuentra bajo proceso y en prisión preventiva.

Expuso que lo de Morena, es un acto de “politiquería” para desestabilizar a la oposición, porque hasta ahora no se ha seguido el debido proceso.

“Es muy lamentable darnos cuenta cómo Morena engaña, Morena miente, es politiquería, a poco no se les hace curioso que sea precisamente en el periodo electoral cuando se les ocurre revivir el caso, aquí la pregunta es ¿Dónde está Emilio Lozoya? En su casa, después que llevó a la quiebra a Pemex Emilio Lozoya debería estar en la cárcel”, apuntó.

LAYDA NUNCA HA DADO RESULTADOS

Más tarde en Campeche, donde acompañó a José Inurreta Borges en sus recorridos por los Distritos de la capital campechana se refirió a Layda Sansores, primero reiteró que aquí en Campeche se le pondrá freno a la 4T y su destrucción del país.

Dijo que la coalición se dio para tener un contrapeso real, que enfrente a esté Gobierno insensible y que postule a los mejores hombres y mujeres como Christian Castro Bello para la gubernatura y José Inurreta Borges para la Alcaldía de Campeche.

“Hicimos la coalición para que no entre la mancha morenista en Campeche, para que no nos invada el morenavirus, lo hicimos reconociendo que hay cosas que no se hicieron bien, que deben corregirse, pero México está en una situación de emergencia, estamos juntos por devolverle el equilibrio a la democracia”, apuntó.