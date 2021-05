Layda sin propuestas, miedo a participar en el debate

Sondeo

La opinión de los encuestados sobre la negación de Layda Sansores candidata a la gubernatura por Morena coincide en que sí debería participar para dar a conocer su proyecto.

Preguntamos lo siguiente, ¿está usted de acuerdo en que vaya o no vaya Layda al debate?, el que Layda diga que va al debate bajo protesta, porque no quiere ir, ¿está usted de acuerdo o cree que tiene miedo porque no sabe argumentar?

Yajaira Castillo, respondió que, si debería ir al debate, pero no cree que tenga miedo ha estado en la política por años, también supongo deber ir preparada a todos los cuestionamientos o temas a debatir.

Manuel Pérez Méndez, dijo que si debería ir y que si tiene miedo por eso no quiere ir al debate.

Patricia Cauich, contestó que está de acuerdo en que debe ir al debate, piensa que no debe tener miedo, si lleva años en la política debería tener buenos argumentos.

Andrea Serafín dijo que todos los candidatos están obligados a ir, y que si debería para conocer más sobre su trabajo.

Fabiola Tapia, respondió yo creo que, si debe ir, creo que tiene miedo porque no tiene buenas propuestas.