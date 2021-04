Layda solo dice incoherencias

A la candidata de Morena al parecer se le acabó el gas, pues no ha regresado a la isla ni ha visitado las comunidades; sus mismos militantes aseguran que solo ofrece salud y abrazos, diciendo que quiere a todos

En las dos últimas semanas todo hace indicar que a Layda Sansores Sanromán se le acabó el gas político que difundía en los primeros días de su campaña como candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de Campeche, sin embargo, no visita las comunidades del municipio carmelita y solo en redes sociales insiste en decir que le dará el cambio a la entidad.

En las visitas realizadas a la isla en fechas pasadas, su única propuesta es de la seguridad y atención a los ciudadanos, pero con la insistencia de que voten por ella, pero además los ciudadanos opinan que se le gasto el gas político, porque no visita las calles en las comunidades, así como en la isla. Se puede pensar que quizá por la edad de la señora no sea lo mismo que hace poco más de 20 años en que compitió para la gubernatura, y hoy los años le cayeron encima.

Sansores Sanromán quieren vendernos propuestas que conocemos de años y del que se combate en ésta administración estatal, además su política es demagógica, porque siempre repite lo mismo, por eso debe dejar a los nuevos políticos a que trabajen por el bien de todos y de Campeche, así como sus mismos militantes mencionan que solo ofrece saludo, abrazos, así como decir que quiere a todos los carmelitas y por eso deben de votar por ella el próximo 6 junio.

En ésta nueva política en el Estado de Campeche es ayudar a que nuestra entidad sea de los más prósperos y económicos, pero con políticos como Sansores Sanromán, no se ve futuro para nuestro Estado, sin embargo, quien propone y ofrece programas así como proyectos para el bien de todos, es un conocedor de las necesidades en todo el Estado. Por eso vemos en Layda una persona que no piensa, solo dice incoherencias.

Para otras personas, dicen que las campañas políticas para Sansores Sanromán se terminó y lo único que hace es subir comentarios en su página web, donde solo crítica y no propone, además se mantiene el pleito entre ella y Eliseo Fernández Montufar, quien la invitó a un debate, aunque la candidata de Morena no responde y solo está en reuniones con su gente. Pero se le olvida que el voto se gana proponiendo y sin mentiras, pero en el municipio del Carmen se le dejó de ver y no regresó.